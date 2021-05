'Kino Bize' piedāvā sarunu ar Viktoru Freibergu par šausmu kino žanru

Režisora Roba Sevidža jaunākā filma "Viesis" ("Host", 2020) šobrīd skatāma "Kino Bize" Mājas kino tiešsaistes platformā. Ceturtdien, 13. maijā, pulksten 19 to papildinās saruna tiešraidē ar kino zinātnieku Viktoru Freibergu par šausmu kino žanru dažādos laika posmos un to, kā tas biedējis skatītājus.

Kā vēsta "Kino Bize" pārstāve Paula Bērziņa, Roba Sevidža filma "Viesis" stāsta par sešiem draugiem, kuri tiešsaistē piekrīt piedalīties garu izsaukšanas seansā, taču neapdomības un nenopietnības dēļ jautra tikšanās katram no dalībniekiem izvēršas par baisu murgu, nelūgtajam viesim visus apciemojot. Filma ir spilgta pandēmijas laikmeta liecība, kas no smiekliem par ballītēm "Zoom" ierauj šausmās, varoņiem paliekot vieniem savu ekrānu priekšā.

Ceturdien, 13. maijā, pulksten 19 skatītāji tiek aicināti pievienoties kino zinātnieka Viktora Freiberga stāstījumam tiešraidē "Kino Bize" "Facebook" lapā - "Kā šausmu kino biedēja skatītāju", ko moderēs kino kritiķe Agnese Lipska. Sarunas laikā Viktors Freibergs iepazīstinās ar šausmu filmu evolūciju, sniedzot ieskatu gan žanra vēsturiskajā, gan stilistiskajā attīstībā, tāpat ar Agnesi Lipsku pievērsīsies pēdējā desmitgadē attīstītajam ekrānfilmu žanram, kura darbība pilnībā norisinās datora ekrānā. Tiešraides noslēgumā skatītājiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.

Papildus filmai "Viesis" no piektdienas, 14. maija, "Kino Bize" Mājas kino būs skatāmas vēl citas starptautiskos kinofestivālos apbalvotas šausmu žanra filmas - "Reinkarnācija" (Hereditary, 2018), "Meitene viena naktī dodas mājās" (A Girl Walks Home Alone at Night, 2014), "Mazais šausmu veikaliņš" (Little Shop of Horrors, 1986), "Personiskā stiliste" (Personal Shopper, 2016) un "Dzīvo miroņu nakts" (The Night of the Living Dead, 1968). Izlase piedāvā interesantu un daudzpusīgu šausmu filmu skatīšanās pieredzi ar šī žanra klasiku - lēni klīstošiem dzīviem miroņiem un dziedošu kanibālpuķi, kā arī pēdējā laika atzītākajiem darbiem, kas nevis tecina asinis tumšos gaiteņos, bet drīzāk rada spocīgu vidi un baisu noskaņu.