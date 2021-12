'Kino Bize' svinēs devīto jubileju ar Vona Karvaja retrospektīvu

No 3. līdz 10. decembrim, svinot deviņu gadu pastāvēšanu, kinoteātrī "Kino Bize" tiks demonstrētas četras, iespējams, zināmākās režisora Vona Karvaja filmas, kas tapušas 90. gados un to izskaņā.

Kā "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji, nedēļas garumā katra no tām programmā iekļauta divos seansos ar subtitriem latviešu un angļu valodā. Sākums 3. decembrī, pulksten 21 ar programmas atklāšanas filmu "Čankinas ekspresis" un režisora Roberta Kuļenko ievadvārdiem.

"Krāsās piesātināts attēls, lipīga mūzika un katrā niansē pārdomāta mizanscēna ir rezultāts izcilam veikumam kino, ko radījis Honkongas režisors Vons Karvajs (Kar-Wai Wong). Viņa filmās skatītājs atpazīst dzīves īstenību, kas ietīta krāšņā un vienlaikus gaumīgā konfekšu papīrītī. Labirintam līdzīgie filmas sižeti Karvaja kinodarbos ir neordināri un vienlaikus gaisīgi savā būtībā. Tajos atblāzmojas kino mākslas nebeidzamās iespējas pārsteigt un līdzjūtīgi mierināt," raksta "Kino Bize" pārstāve

Sākotnēji Vons Karvajs uzsācis scenārista karjeru, pārsvarā strādājot ar dažādiem televīzijas projektiem. 80. gadu beigās viņš izveidoja savu pirmo pilnmetrāžas filmu. Sekojot tā laika tendencēm, filma "Kamēr asaras neizžūst" (1988) tika veidota gangsterfilmu žanrā. Kā vēlāk atzinis kino meistars, viņš varējis veidot komerciāli veiksmīgu žanra kino, taču tā turpmāko virzību ietekmējusi vēlme dekonstruēt žanra filmu struktūru un vispārējo Honkongas filmu veidošanas paradigmu. 90. gadu pirmā puse uzskatāma par Karvaja režijas būtiskāko periodu, kurā tas pierādījis sava stila dzīvotspēju un ieguvis skatītāju un kino profesionāļu atzinību.

Retrospektīvas programmā iekļauti četri Vona Karvaja kinodarbi. Piektdien, 3. decembrī programmu atklās 1994. gada filma "Čankinas ekspresis", kas 90. gados režisoru padarīja par vienu no ievērojamākiem Āzijas kino veidotājiem. Tāpat iekļauts trilleris "Kritušie eņģeļi", kura scenārijs sākotnēji bija iecerēts kā daļa no filmas "Čankinas ekspresis". Drāma "Noskaņojums mīlēt" dēvēta par vienu no visu laiku romantiskākajām filmām, kā arī "Laimīgi kopā", kuru atzinīgi vērtējuši kino kritiķi pasaules kinofestivālos.

Retrospektīvu ar lekciju 3. decembrī pulksten 21 ievadīs režisors Roberts Kuļenko. Katru filmu demonstrējot divos seansos, vienā no tiem paredzēts īpašs "Kino Bize" sarūpēts ievadpasākums, tostarp kino viktorīna par Vonu Karvaju un kinoteātra deviņiem pastāvēšanas gadiem.

Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu un angļu valodā tiks demonstrētas kinoteātrī no 3. līdz 10. decembrim.

Kinoteātris "Kino Bize" savu darbību uzsāka 2012. gada decembrī.