Kino festivālu 'Riga IFF' atklās ar Signes Baumanes jaunās filmas nacionālo pirmizrādi

Devītais Rīgas Starptautiskais kino festivāls (RIGA IFF), kas šogad norisināsies no 13. līdz 23. oktobrim, izziņo savu atklāšanas vakara filmu - "Mans laulību projekts", kura autore ir ASV dzīvojošā latviešu animācijas filmu režisore Signe Baumane. Festivāla atklāšanas vakara seanss būs filmas nacionālā pirmizrāde, kurā klātesoša būs arī darba režisore un veidotāja.

Kas ir mīlestība - liktens sūtīta nenovēršamība vai smadzeņu receptoru, kroku un aktīvo centru izraisīts afekts? Signe Baumane astoņus gadus pēc savas pēdējās filmas, Latvijas pieteikuma ASV kinoakadēmijas balvai "Akmeņi manās kabatās", atgriežas ar smalki izstrādātu pētījumu par savām attiecībām ar laulību un mīlestības gaidām PSRS pēdējā desmitgadē un īsi pēc "sarkanā milža" sabrukšanas.

Filma seko Ronjai līdzīgās Zelmas pieaugšanai, kuras laikā sieviete sastop un saprot savas seksualitātes un sabiedrības ekspektāciju krustpunktus, traģēdijas un negaidītus kopības mirkļus. Skatītāju stāstā pavada arī cita varone - Zelmas Bioloģija, kas paskaidro kā sievietes mīlestības ceļu ir ietekmējusi viņas iekšējā pasaule un kā ārējie stimuli ir sabotējuši vai būvējuši viņas laulību projektu.

Ansī kinofestivālā žūrijas specbalvu saņēmusī animācijas filma, kas tapusi vairākus gadus, tostarp ar pūļa finansēšanas palīdzību, ir Latvijas ("studija Lokomotīve"), ASV un Luksemburgas kopprodukcija. To angļu valodā ierunājuši vairāki plaši atpazīstami Holivudas aktieri (Metjū Modins no kulta seriāla "Stranger Things", Kamerons Monagans no seriāliem "Shameless" un "Gotham", kā arī citi), savukārt latviešu valodas dublāžā tēliem balsi devuši Laura Čaupale, Guna Zariņa, Ģirts Ķesteris, Kaspars Znotiņš, Zane Daudziņa, Regīna Razuma, Madara Botmane, Juris Kalniņš, Katrīna Pasternaka, Edgars Samītis, Dainis Grūbe un citi.

"Riga IFF" atklāšanas seanss norisināsies 13. oktobrī pulksten 19.00. Festivāla devītajā gadā skatītājiem tiks piedāvātas rūpīgi atlasītas aktualitātes no pasaules nozīmīgākajiem filmu festivāliem, pašmāju kino pirmizrādes un spilgtu autoru redzējumus sešos konkursos, vairāk nekā simts klātienes un tiešsaistes seansos visas Latvijas teritorijā. Festivāla laikā tāpat gaidāma notikumu programma, kas veidota sadarbībā ar Kijivas Kritiķu nedēļu ("Kyiv Critics' Week") - Ukrainas laikmetīgā kino programma un starptautiska diskusiju sērija par postkoloniālismu mediju telpā.