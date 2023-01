Kino godalgu sezona turpinās - Losandželosā pasniegtas Kritiķu balvas

Svētdien, 15. janvārī, Losandželosā, ASV, pasniegtas Amerikas un Kanādas kino kritiķu balvas (Critics Choice Awards), pēc "Zelta globusiem", kas notika aizvadītajā nedēļā, turpinot kino godalgu sezonu, kas noslēgsies martā ar ASV kinoakadēmijas "Oskaru" ceremoniju.

Balvu galvenajā kategorijā "Labākā filma" ASV kritiķu vērtējumā saņēmusi sirreālā komēdija "Everything Everywhere All at Once" ("Viss visur vienlaikus"). Kopumā filma godalgota piecās kategorijās – arī par labāko aktierdarbu otrā plāna lomā (aktieris Ke Huy Quan), labāko režiju un scenāriju (Daniels Kvans un Daniels Šeinerts), kā arī labāko montāžu.

Filmas galvenā varone ir ķīniešu imigrante Amerikā – Evelīna. Viņai pieder veļas mazgātava, tomēr īpašniece ne pārāk labi orientējas finansēs, tāpēc ir nonākusi nodokļu inspekcijas redzeslokā. Kādā no vizītēm nodokļu departamentā atklājas, ka Evelīnai ir kontakti ar paralēlo pasauli. Tas ļauj viņai atskatīties pagātnē, atklāt neticamas prasmes un talantus, kā arī dažādus pagājušo notikumu scenārijus, ja vien būtu pieņemti citi lēmumi.

Labākās aktrises tituls arī šajā ceremonijā tika Keita Blanšetai, kura atveidot titullomu psiholoģiskajā drāmā par klasiskās mūzikas pasauli "Tár" ("Tara"). Atgādinām, ka Blanšeta par Lidijas Taras lomu pagājušajā nedēļā tika novērtēta arī ar "Zelta globusu".

Kategorijā "Labākais aktieris" pie balvas tika Brendans Freizers par darbu filmā "The Whale", savukārt balva par labāko aktieru ansambļa darbu tikusi filmas "Glass Onion: A Knives Out Mystery" komandai. Šī filma kritiķu vērtējumā ir arī gada labākā komēdija, bet par labāko animācijas filmu atzīta Giljermo del Toro "Pinokio" ("Pinocchio"). Indiešu kases grāvējs "RRR" ticis pie balvas kategorijā "Labākā filma svešvalodā", savukārt par labāko TV seriālu godalgots "Better Call Saul".

Balvu par mūža ieguldījumu kino nozarē saņēma aktieris Džefs Bridžess.

"Critics' Choice Awards" šogad tika pasniegtas 28. reizi. Viss uzvarētāju saraksts atrodams "Critics' Choice Awards" mājaslapā.

Labākā filma:

"Everything Everywhere All at Once".

Labākais aktieris:

Brendans Freizers, "The Whale"

Labākā aktrise:

Keita Blanšeta, "Tár".

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once".

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Endžela Baseta , "Black Panther: Wakanda Forever".

Labākais aktieru ansamblis:

"Glass Onion: A Knives Out Mystery"

Labākais režisors:

Daniels Kvans, Daniels Šeinerts, "Everything Everywhere All at Once"

Labākā komēdija:

"Glass Onion: A Knives Out Mystery".

Labākā animācijas filma:

"Guillermo del Toro's Pinocchio".

Labākā filma svešvalodā:

"RRR"