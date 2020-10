Pēc Covid-19 izraisītā vispārējā globālā panīkuma šī gada pavasarī kinoindustrija cerēja uz vasaras beigām un rudens sākumu, kad tika prognozēta skatītāju atgriešanās un kinoteātru popularitātes atdzimšana. Holivudas studijas nepacietīgi gaidīja pirmā lielā šī gada grāvēja – Kristofera Nolana zinātniskās fantastikas un spiegu filmas hibrīda "Tenet" – nonākšanu uz lielajiem ekrāniem, lai izdarītu tālākus secinājumus. Mēnesi vēlāk secinājumi ir visnotaļ pesimistiski, un nozari pamazām pārņem izmisums.

Pandēmijas sākums iezīmēja straujas izmaiņas plānotajā filmu pirmizrāžu kalendārā, visvairāk skarot tieši Holivudas lielbudžeta produkciju. Daudzus fanus nepatīkami pārsteidza paziņojums par Džeimsa Bonda jaunākās filmas "No Time To Die" pirmizrādes pārcelšanu no aprīļa uz novembri. Tam sekoja arī daudzi citi kinodarbi (studijas "Fox" ilgi tapusī filma "Jaunie mutanti", "Disney" marta beigās plānotā animācijas filmas "Mulana" aktierkino versija u. c.). Atsevišķu filmu izrādīšana tika pārcelta ekskluzīvi uz tiešsaistes straumēšanas platformām, piemēram, Toma Henksa režisētā 2. pasaules kara drāma "Greyhound" un savulaik populārās Bila un Teda sērijas (padarīja par zvaigzni Kianu Rīvsu) trešā filma "Bill & Ted Face the Music". "Warner Brothers" radīja intrigu, ilgāku laiku saglabājot plānoto "Tenet" pirmizrādes datumu 17. jūlijā.

Beigās studijai tomēr nācās piekāpties globālās realitātes priekšā, pārceļot to uz augusta beigām. Tādējādi pēc "tukšajiem" pavasara un tradicionāli kino grāvējiem labvēlīgās vasaras periodiem "Tenet" bija lemts kļūt vienlaikus par ēsmu mājās sabēgušo skatītāju atvilināšanai atpakaļ kondicionētajās multipleksu zālēs un lakmusa papīriņu, kas atklātu faktisko situāciju lielbudžeta filmu izplatīšanā.