'Kino Kults' un 'Autentika' rīkos bezmaksas brīvdabas kino vakarus

Kinoprojekts "Kino Kults" un kultūras telpa "Autentika" arī šovasar rīkos bezmaksas brīvdabas kino vakarus, programmā akcentējot ceļojuma tēmu.

Kā raksta rīkotāji, katrs kino vakars būs iespēja doties jaunā un neparastā ceļojumā — gan šī vārda visklasiskākajā izpratnē, pievienojoties varoņiem centienos sasniegt kādu galamērķi, gan arī ne tik klasiskā izpratnē, dodoties emocionālos iekšējo pārdzīvojumu ceļojumos. Turklāt ne vienā vien no piedāvātajām filmām šie dažādie ceļojumu veidi pārklājas un mijiedarbojas viens ar otru.

Seansos varēs noskatīties tādas filmas kā Roberta Zemeka "Forrest Gump" (Forests Gamps) un Alfonso Kuarona "Children of Men" (Cilvēces bērns), Līva Šraibera neparasto drāmu "Everything Is Illuminated" (Viss ir izgaismots) vai grupas "The Beatles" mūzikas caurvīto animācijas filmu "Yellow Submarine" (Dzeltenā zemūdene). Kopā plānoti 12 seansi, no kuriem pirmie divi — Džima Džārmuša filma "Only Lovers Left Alive" un Džordža Millera "Mad Max: Fury Road" — jau ir notikuši.

Seansu norises vieta ir kultūras telpa "Autentika" (Bruņinieku iela 2), un ieeja tajos ir bez maksas.

Brīvdabas kino vakari:

21. jūnijā — "The Darjeeling Limited" (2007. gads, režisors — Vess Andersons);

28. jūnijā — "O Brother, Where Art Thou?" (2000. gads, režisori — Ītans un Džoels Koens);

5. jūlijā — "Yellow Submarine" (1968. gads, režisors — Džordžs Danings);

12. jūlijā — "Children of Men" (2006. gads, režisors — Alfonso Kuarons);

19. jūlijā — "Little Miss Sunshine" (2006. gads, režisori — Valērija Ferisa, Džonatans Deitons);

2. augustā — "Everything Is Illuminated" (2005. gads, režisors — Līvs Šraibers);

9. augustā — "Garden State" (2004. gads, režisors — Zeks Brafs);

16. augustā — "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998. gads, režisors — Terijs Giljams);

23. augustā — "Before Sunrise" (1995. gads, režisors — Ričards Linkleiters);

30. augustā — "Forrest Gump" (1994. gads, režisors — Roberts Zemekis).

Laikapstākļu vai citu faktoru dēļ seansu datumi var mainīties, precīza informācija "Kino Kulta" un "Autentikas" sociālo tīklu vietnēs.