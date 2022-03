Kinorežisors Bekmambetovs nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un veido filmu par to

Starptautiski pazīstmais kazahu izcelsmes krievu režisors Timurs Bekmambetovs, kurš pazīstams kā filmu "Nakts sardze" un "Wanted" autors, publiski nosodījis Krievijas iebrukumu Ukrainā, nosaucot to par "monumentālu nelaimi", un sācis darbu pie dokumentālās filmas veidošanas, kas būs veltīta Ukrainas kara atspoguļojumam digitālajā vidē, ziņo "The Insider".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daudzu kases grāvēju autors, pēc "Variety" datiem pēdējās desmitgades komerciāli veiksmīgākais krievu kinorežisors Bekmambetovs ir dzimis Kazahstānā, bet vairākus gadus nodzīvojis Ukrainas pilsētās Černigovā un Hersonā.

"Tā ir pasaule, kurā mēs dzīvojām, un ir ārkārtīgi sāpīgi redzēt, kā tā sabrūk burtiski vienā mirklī," stāsta režisors. Viņa topošā dokumentālā filma "DWW1" būs veltīta Krievijas-Ukrainas kara atspoguļojumam digitālajā vidē. Uz šīs filmas tapšanu Bekmambetovu iedvesmojusi viņa pirmā pilnmetrāžas filma "Peshawar Waltz"/"Escape from Afghanistan" par PSRS iebrukumu Afganistānā 1979. gadā.

"Es tajā saskatu daudzas paralēles ar to, kas notiek šobrīd – ne tikai attiecībā uz pašu militāro kampaņu, bet arī to, kā amatpersonas cenšas maldināt cilvēkus. Galvenā atšķirība: šoreiz ievainojumu ir vairāk, jo cilvēki tos saņem ne tikai reālajā kaujas laukā, bet arī digitālajā vidē. Kaujas notiek mūsu ierīču ekrānos, padarot mūs par notiekošā dalībniekiem vai līdzdalībniekiem, kas iznīcina to, ko nespēj sasniegt lādiņi un raķetes," uzsver Bekmambetovs.

Viņš atbalsta arī pasaules kinematogrāfijas sabiedrības lēmumu aizliegt Krievijas filmu izrādīšanu dažādos festivālos: "Iespējams, šobrīd vispār nav festivāliem piemērots laiks: kamēr Ukrainā līst asinis, Eiropas festivālu asinssarkanie paklāji iegūst pavisam citu nozīmi."

Pret karu Ukrainā jau izteikušās vairākas Krievijas slavenības. Grupas "Akvarium" līderis Boriss Grebenščikovs to nosaucis par "pilnīgu vājprātu", bet cilvēkus, kuri šo karu iesākuši – par "apkaunojumu Krievijai".