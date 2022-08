Kinostudijas paviljonos sāk uzņemt Latvijas un Nīderlandes kopražojuma filmu 'Grāmata par visu'

Rīgas kinostudijas paviljonos 3. augustā sākusies Latvijas un Nīderlandes kopražojuma ģimenes filmas "Grāmata par visu / The Book of Everything" uzņemšana.

Kā "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārsrāve Kristīne Matīsa, filmas režisore ir Nīderlandē plaši zināmā Ineke Houtmane, Latvijas puses producente ir Alise Ģelze no studijas "White Picture".

Filmas stāsts balstīts tāda paša nosaukuma grāmatā, ko sarakstījis nīderlandiešu autors Gūss Kuijers, stāsta centrā ir deviņus gadus vecs zēns ar īpašām spējām – viņš redz to, ko citi neredz. Darbība risinās sešdesmitajos gados Nīderlandē, zēns Tomass dzīvo striktā un ārkārtīgi reliģiskā ģimenē, kur tēvs ik pa laikam paceļ roku pret pārējiem ģimenes locekļiem, bet viņi ilgojas pēc brīvības, kas valda ārpasaulē. Tomass gūst glābiņu un mierinājumu, rakstot savas izjūtas "Grāmatā par visu", un zēna fantāzija palīdz viņam sakopot drosmi, lai stātos pretī agresoram, filmas sižetu ieskicē Matīsa.

Ineke Houtmane ir pieredzējusi režisore, kas jau vairākkārt ekranizējusi Nīderlandē populārā rakstnieka Gūsa Kuijera darbus, tai skaitā veidojusi bērnu filmas "Polleke" (2003) un "Madelief" (1998), kas savulaik atlasītas Berlinālei un saņēmušas starptautiskus apbalvojumus nozīmīgos festivālos – piemēram, filmai "Madelief" piešķirtas žūrijas balvas Berlinālē un Čikāgas filmu festivālā (ASV). Režisorei ir liela pieredze darbā ar bērnu vecuma aktieriem, tāpēc viņas iesaiste šajā projektā sola veiksmīgu norisi un rezultātu, norāda NKC pārstāve.

Filma "Grāmata par visu" ir unikāls divu valstu kopražojums, jo līdz šim Latvija ar Nīderlandi sadarbojusies tikai trīspusējos kopražojuma filmu projektos. Šo filmu veido trīs producēšanas kompānijas – studija "White Picture" no Latvijas un divas Nīderlandes filmu studijas, "Fatt Production" un "Kaap Holland Film". Holandiešu kompānija "Kaap Holland Film" līdzproducējusi, piemēram, Kristofera Nolana spēlfilmu "Dankērka / Dunkirk" (2017), kas saņēmusi vairāk nekā 60 apbalvojumu, starp tiem trīs "Oskarus" un vienu Britu Kinoakadēmijas / BAFTA balvu). Savukārt kompānijas "Fatt Productions" un producenta Hansa de Vērsa pieredzē ir filmas "Antonia's Line" (1995, Oskara balva par labāko ārzemju filmu), "Bluebird" (2004, "Kristāla lācis" Berlinālē), seriāls "Tokyo Trial" (2017, nominēts "Emmy" balvai), "Jackie" (2012, Platīna balva par 400+ tūkstošiem skatītāju u. c.).

Latvijas kompānija "White Picture" šobrīd gatavojas uzņemt Jura Kursieša trešo spēlfilmu "Barbari", bet sadarbībā ar Igaunijas kompāniju "Homeless Bob Production" (producente Katrin Kissa) Latvijā pabeigts filmēšanas periods igauņu režisora Rainera Sarneta jaunajai spēlfilmai "Neredzamā cīņa / The Invisible Fight", kuras pirmizrāde sagaidāma 2023. gadā.

Filmas "Grāmata par visu" budžets ir 2.2 miljoni eiro, filmu finansiāli atbalsta gan Nacionālais Kino centrs un Nīderlandes Filmu fonds, gan Rīgas Filmu fonds un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), filma saņēmusi arī Eiropas kopražojumu fonda "Eurimages" līdzfinansējumu.

Filmas ainas tiek uzņemtas abās valstīs – filmēšana sākās ar astoņu dienu periodu Nīderlandē, kas nu jau veiksmīgi pabeigts; tagad darbs turpinās Latvijā, kur kopā plānotas 16 filmēšanas dienas. Lielāko daļu kadru paredzēts filmēt Rīgas kinostudijā, kur uzbūvētas apjomīgas dekorācijas interjera ainu uzņemšanai; dažas dienas ieplānotas arī virtuālajā studijā "LED Unit". Izvēle filmēt virtuālajā studijā ir gan māksliniecisku, gan praktisku iemeslu vadīta – filmas stāsts iekļauj dažas fantāzijas ainas, kuras citādi būtu jāfilmē uz zaļā fona un pēcapstrādē jāiekļauj sarežģītu specefektu radīšana.

Kopā ar nīderlandiešu aktieriem un filmēšanas komandu strādā arī Latvijas kinoprofesionāļi, filmas veidošanā svarīgu lomu ieņem komponists Kārlis Auzāns un filmas māksliniece Laura Dišlere, arī producente Alise Ģelze, kura līdz šim producējusi spēlfilmas "Mammu, es tevi mīlu" (2013, režisors Jānis Nords), "Es esmu šeit" (2016, režisors Renārs Vimba) un "Oļegs" (2019, režisors Juris Kursietis).

Filmas pirmizrāde plānota 2023. gadā.