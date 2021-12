Kinoteātra 'Splendid Palace' 98. jubileju svinēs melnbaltā kino noskaņās

Pirmdien, 13. decembrī, "Splendid Palace" ar īpašu melnbaltajam kino veltītu pasākumu svinēs kinoteātra 98. gadu jubileju.

Kā "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji, skatītājiem būs iespēja uz lielā ekrāna baudīt Federiko Fellīni leģendāro filmu "8 ½" restaurētā versijā, bet pirms seansa izbaudīt melnbaltā kino atmosfēru "Splendid Palace" ziemas dārzā.

""8½" tiek uzskatīta par autobiogrāfiskāko Federiko Fellīni filmu. Tā ir liriska, ironiska, komiska un ļoti apliecinoša filma par to, kā ir būt māksliniekam. Šaubas un mīlas ciešanas no vienas puses un māksla kā baudas augstākā izpausme– no otras puses. Šo netveramo, gandrīz ēterisko mākslas radīšanas procesu, kam iet cauri režisors, ir izdevies pārvērst vizuālos tēlos," raksta pasākuma rīkotāji.

Stāsts ir vienkāršs, bet daudzslāņains. Gvido (Marčello Mastrojāni) ir slavens itāļu kino režisors, kurš mēģina atkopties no savas iepriekšējās filmas panākumiem un meklē iedvesmu jaunam kino darbam. Viņam ir sarežģījušās attiecības ar sievu (Anuka Emē), bet iztēlē arvien biežāk viņu apciemo sievietes ideāls (Klaudija Kardināle). Producenti uzstājīgi pieprasa skaidrību par režisora nākamo filmu, bet darbs nevedas un draud ar meistara radošo krīzi. Gvido izdomā dažādas versijas kā paslēpties no realitātes. Viņš ļaujas sentimentālām atmiņām par laimīgu dzīvi bērnības mājā un dodas uz kūrortu, kur bauda smaržīgas vannas un viņu apkalpo visskaistākās viņa dzīves sievietes. Sapņos un fantāzijās viņš joprojām spēj būt brīvs un lidot.

Filma "8½" ir 60. gadu modernisma tendenču spilgts paraugs. Filma ieguva Kannu kinofestivāla galveno balvu – "Zelta palmas zaru", divas "Oskara" balvas – kā labākā ārzemju filma un par labāko kostīmu mākslinieka darbu kino. "8½" par savu kinomākslas favorīti nosaukuši režisori Deivids Linčs (David Lynch) un Martins Skorsēze (Martin Scorsese).

Filmas "8½" restaurētā versijā "Splendid Palace" tiks rādīta tikai vienā seansā 13. decembrī pulksten 19 ar latviešu un krievu subtitriem. Kā norāda organizatori, ierašanās un kino atmosfēras baudīšana jau no pulksten 18, bet ieteicamais "dress code" – melnbalts.