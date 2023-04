Kinoteātrī 'K Suns' būs animācijas diena; visi seansi – bezmaksas

Sestdien, 15. aprīlī, kinoteātrī "K Suns" visu dienu bez maksas demonstrēs animācijas filmas. Izrādīs sešas dažādas programmas, kurās iekļautas gan filmas bērniem, gan pieaugušajiem.

Pasākumu organizē godalgotais Latvijas animācijas filmu režisors Vladimirs Leščovs.

"Neskatoties uz strauji augošo interesi par animācijas kino, Latvijā - atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas - joprojām nav animācijas filmu festivāla," stāsta Leščovs. Viņš pasākumu rīko, lai izpētītu iespējas veidot starptautisku animācijas festivālu, kā arī uzzinātu, cik liela interese Latvijā ir par autoranimāciju.

"Nolēmu organizēt vienas dienas pasākumu, kura mērķis būtu gan atbalstīt Ukrainā no Krievijas agresijas cietušos cilvēkus, gan iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar jaunākajām animācijas īsfilmām no visas pasaules, kas izrādītas nozīmīgos animācijas filmu festivālos. Uz manu lūgumu atbalstīt Animācijas dienu uzreiz atsaucās Holandes animācijas festivāla līdzdibinātājs un tā ilggadējais direktors Gerbens Šermers, festivāli Otavā, Ansī, Kiprā un Igaunijā, kā arī mani kolēģi un draugi Ukrainā," par ieceri organizēt Animācijas dienu atklāj Latvijas animācijas filmu režisors Leščovs, kura filmas izrādītas un godalgotas pasaules nozīmīgākajos animācijas filmu festivālos Francijā, Japānā, Vācijā, Spānijā, Lielbritānijā, Austrālijā, ASV, Brazīlijā, Kanādā un citās valstīs.

Animācijas dienā kinoteātrī "K Suns" no pulksten 11 līdz vēlam vakaram bez maksas izrādīs sešas programmas, kurās iekļauti darbi no Ansī (Francija), "Countryside Animafest" (Kipra), Tallinas, Otavas (Kanāda) animācijas filmu festivāliem. Jaunākās igauņu animācijas filmu programmas kurators ir Tallinā notiekošā Starptautiskā animācijas filmu festivāla "Animist" radošais direktors un animācijas filmu režisors Prīts Tenders, pieredzējušais daudzu animācijas festivālu kurators un mūsdienu mākslas cienītājs Gerbens Šermers nokomplektējis programmu "Cilvēku attiecības", un viena programma veltīta Ukrainas animācijai, aptverot laika posmu no 2002. līdz 2021. gadam.

15. aprīļa programma

Pulksten 11

"Best of Annecy Kidz 2022" - Labākās bērnu filmas no Ansī 2022. gada programmas

Starptautiskais animācijas filmu festivāls Ansī, (Annecy International Animation Film Festival), dibināts 1960. gadā Francijā, un kopš 1998. gada tas notiek katru gadu. Viens no pasaules nozīmīgākajiem animācijas filmu festivāliem.

Pulksten 12.30

"Mi з Украiни" - Mēs esam no Ukrainas. Ukrainas animācija

Ukrainā animācijas filmas veido kopš 1920. gadu beigām, un tās pionieris ir Vjačeslavs Levandovskis. Kad 1991. gadā Ukraina ieguva neatkarību, daudzi animatori profesionālo karjeru turpināja reklāmas industrijā, taču daudzi turpināja veidot filmas, bieži - kā kopražojumuss ar ārzemju partneriem. 2002. gadā Stepana Kovaļa filma "Brauca tramvajs Nr. 9" Berlīnes Starptautiskajā kino festivālā saņēma "Kristāla lāci".

Pulksten 14

"Best of Countryside Animafest of Cyprus" - Labākās filmas no "Animafest" festivāla Kiprā

Starptautiskais animācijas filmu festivāla "Animafest" Kiprā aizmetņi radās 2002. gadā, kad Platanistijas pilsētiņas kādas skolas dārzā izrādīja dokumentālās filmas. Šo gadu laikā "Animafest" kļuvis par nozīmīgu animācijas filmu festivālu, kura programmā iekļautas gan konkursa, gan retrospektīvās skates, un tā apmeklētāji var apmeklēt arī dažādas izstādes un meistarklases. Konkursa fokuss - neatkarīgā, nekomerciālā animācija.

Pulksten 16

"Estonian Dreams by Animist Tallinn" - Igaunijas sapņi.

Ikgadējais animācijas filmu festivāls "Animist Tallin" dibināts 2021. gadā un skatītājiem piedāvā plašu starptautisku filmu programmu un igauņu animatoru filmas. Paralēli filmu seansiem notiek meistardarbnīcas, lekcijas un tikšanās ar autoriem. "Animist Tallin" radošais direktors un animācijas filmu režisors Prīts Tenders par programmu "Igaunijas sapņi" saka: "Igauņu animācijai ir dziļas kultūrvēsturiskas saknes, un tā turpina attīstīties. Tās augļiem piemīt nogatavojies aromāts un ilgi neaizmirstama pēcgarša. Bagātīgā buķetē savijies melns humors, absurds, modernā māksla un padomju pagātnes krāsas."

Pulksten 18

"Human Relations. By Gerben Schermer"

Cilvēku attiecības. Gerbena Šermena atlasīta programma

"Katrs šajā programmā iekļautās filmas mākslinieks atklāj kādu īpašu stāstu. Galvenais nosacījums - pārliecinošs izpildījums komplektā ar skaidru vīziju un acīmredzamu prieku, pētot robežas," norāda Gerbens Šermers.

Pulksten 20

"Best of Ottawa IAF 2022" - Labākās filmas no Otavas Starptautiskā animācijas filmu festivāla 2022. gadā

Otavas Starptautiskais animācijas filmu festivāls dibināts 1976. gadā un ir viens no nozīmīgākajiem animācijas filmu festivāliem. Kuratori rūpējas par skatītāja pieredzes dažādošanu, un paralēli seansiem notiek meistardarbnīcas, izstādes un dažādi ar industriju saistīti pasākumi. Katru gadu Otavas festivāls veido savu izlasi ar filmām, kuras par labākajām atzinusi gan profesionāļu žūrija, gan skatītāji, un tās ir apliecinājums stilu un izmantoto tehniku dažādībai, kā arī faktam, ka animācijā ir iespējams jebkas.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc brīvbiļetes uz seansiem varēs izņemt kinoteātra "K Suns" mājaslapā www.kinogalerija.lv. Animācijas dienas apmeklētāji aicināti ziedot Ukrainas bērniem, kas cietuši no Krievijas agresijas.