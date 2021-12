Kinoteātrī 'K Suns' būs Latvijas eksperimentālā kino pirmsākumiem veltīts seanss

Turpinot šogad aizsākto Latvijas eksperimentālā kino vēstures izpēti, biedrība "Baltic Analog Lab" aicina uz filmu seansu 29. decembrī pulksten 19 kinoteātrī "K Suns", kurā būs iespējams iepazīties ar vairākiem nozīmīgiem latviešu avangarda kino darbiem un to autoriem.

Kā norāda seansa organizatori, Latvijas eksperimentālais kino ir salīdzinoši maz apgūts lauks, taču, tajā ielūkojoties, atklājas spēcīgi un neparasti darbi, kas veidoti ārpus lielā kino sistēmas un runā atšķirīgā kino valodā. Tie glabājas gan Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvā, gan privātos arhīvos un kolekcijās, gan reizēm arī tikai atmiņās un nostāstos. Šo filmu autori ir gan šobrīd zināmi kino veidotāji, gan mākslinieki un citu radošo jomu pārstāvji, gan mazāk zināmi kino amatieri.

Seansā būs skatāmi atšķirīgus ceļus gājušu autoru agrīnās filmas, kas tikpat dažādos apstākļos tapušas laikā no 70. līdz 90. gadiem: Ivara Skanstiņa "Mijkrēšļa rotaļa ar spoguli" (1972), Andra Grīnberga "Pašportrets" (1972), Arņa Rītupa un Haralda Elcera "Coitus Interruptus" (1989), Andreja Ēķa "Misija Kabulā" (1989), Jāņa Putniņa "Sisyphus" (1992) un Jura Poškus "Sunday Morning" (1994). Visas filmas tiks rādītas to oriģinālajos 16mm un 8mm formātos.

Jura Poškus un Jāņa Putniņa filmas veidotas, abiem režisoriem studējot kino ASV, un, salīdzinot ar iepriekšējām un arī vēlākām Latvijas eksperimentālajām filmām, tajās būtisku nospiedumu atstājis amerikāņu avangarda kino. Andreja Ēķa "Misija Kabulā" tapusi Zinātņu akadēmijas Tautas kinoamatieru studijā, kas jau kopš 70. gadu beigām bijusi pazīstama kā dažādiem kinematogrāfiskiem meklējumiem un nekonvencionālām izpausmēm atvērta vieta. Galvenajā un vienīgajā lomā tajā redzams Juris Poškus. Pārmaiņu laika darbs ir arī Arņa Rītupa (filmas veidošanas laikā – Redoviča) un Haralda Elcera abstraktā filma – tā radīta bez kameras, ar fotoķīmiju iedarbojoties tieši uz filmas emulsiju. Sākotnēji saukta par "Coitus", tā līdz mūsdienām saglabājusies saīsinātā, bet, domājams, ne mazāk spilgtā versijā "Coitus Interruptus".

Ivara Skanstiņa un Andra Grīnberga filmas ir vienīgās, kas saglabājušās no eksperimentālā teātra grupas "Birojs" veidoto pašportretu filmu sērijas, un tiek uzskatītas par Latvijas pirmajiem radikāla avangarda kino darbiem. "Mijkrēšļa rotaļa ar spoguli" šogad tikusi publiskota arī LVKFFDA projekta "Paralēlais kino" ietvaros, savukārt "Pašportreta" kopija glabājas Ņujorkas Antoloģijas filmu arhīvā, kura izveidotājs, lietuviešu izcelsmes filmdaris Jons Meks to nodēvējis par "vienu no transgresīvākajām filmām, kāda jebkad uzņemta".

Pēc seansa paredzēta saruna ar dažu filmu autoriem, kurā par tām būs iespējams uzzināt vairāk.