Kinoteātrī 'Splendid Palace' sākas tradicionālās Baltijas filmu dienas

Jau sesto reizi augusta izskaņā, leģendārā Baltijas ceļa datumos 23. un 24. augustā, notiek Baltijas filmu dienas – bezmaksas kinoseansi, kuros skatītājiem katrā no trim Baltijas valstīm tiek piedāvātas jaunākās kaimiņvalstu filmas, portālu "Delfi" informēja Nacionālā Kino centra pārstāve. Rīgā Baltijas filmu dienas tradicionāli notiek kinoteātrī "Splendid Palace", programmā iekļautas divas filmas no Lietuvas un divas – no Igaunijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baltijas filmu dienas ir trīs valstu kino institūciju – Nacionālā Kino centra, Lietuvas Kino centra un Igaunijas Filmu institūta – iniciatīva un kopīgi veidots pasākums, stiprinot trīs Baltijas valstu sadarbību kino jomā un vairojot skatītāju zināšanas par aktuālajiem kino procesiem kaimiņvalstīs.

Visās trijās valstīs Baltijas filmu dienas norisinās vienos un tajos pašos datumos, katra valsts demonstrēs divus kaimiņu darbus. No Latvijas filmām Lietuvas kolēģi izvēlējušies demonstrēšanai Lailas Pakalniņas spēlfilmu "Spogulī" (2021) un Martas Elīnas Martinsones debiju "Tizlenes" (2021), Igaunijā rādīs absurda pasaku "Spogulī" un brāļu Ābeļu psiholoģisko drāmu "Nemierīgie prāti" (2022).

Baltijas Filmu dienas šogad tiks atklātas otrdien, 23. augustā pulksten 17.30 kinoteātra "Splendid Palace" Lielajā zālē ar lietuviešu spēlfilmu "Svētceļnieki" (Pilgrims, 2021), režisors Laurynas Bareiša, kas pirms gada saņēmusi galveno balvu Venēcijas kinofestivāla konkursā "Orizzonti". Šo savdabīgo detektīvstāstu risina Pauļus, kurš uzaicina sev līdzi mirušā jaunākā brāļa draudzeni Indri, un abi dodas uz nelielu pilsētiņu pie lidostas, kur pamazām atklājas šī ceļojuma mērķis un šausminošie notikumi, kas pirms četriem gadiem risinājušies mazpilsētā.

Pārējie trīs seansi notiks kinoteātra "Splendid Palace" Mazajā zālē, kur 23. augustā pulksten 20.00 tiks demonstrēta igauņu spēlfilma "Mūžīgās mīlestības koks" (Tree of Eternal Love, 2021), režisors Meel Paliale. Jaunā automehāniķa Kīka dzīve sāk ripot lejā no kalna, kad atklājas, ka viņa draudzenes sirdi iekarojis kāds cits. Lai atbrīvotos no dvēseles sāpēm, Kīks plāno nocirst Mūžīgās mīlestības koku, un šajā piedzīvojumā aicina līdzi savu labāko draugu. Viņu ceļojumā netrūkst grūtību, mūzikas un sīka huligānisma.

Trešdien, 24. augustā pulksten 18.00 programmā iekļauta Lietuvas un Čehijas kopražojuma spēlfilma "Skrējēja" (Runner, 2021), režisors Andrius Blaževičius, kas saņēmusi galveno balvu Tallinas kinofestivāla "Black Nights" Baltijas filmu konkursā, – stāsts par ziedošanos un pilnīgas brīvības sasniegšanu. Marija izmisīgi meklē savu puisi, kurš kārtējo reizi piedzīvojis psihozi un pazudis. Bruņojusies ar pacietību un mīlestību, viņa seko dažādām norādēm un krustu šķērsu pārmeklē pilsētu.

Baltijas Filmu dienu noslēgums – 24. augustā pulksten 20.00 ar spēlfilmu "Tuksnesī" (Deserted, 2021), režisore Kadri Kõusaar. Šis Igaunijas, Zviedrijas un Somijas kopražojums stāsta par zviedru fotožurnālisti Ingrīdu, kuru nolaupa palestīniešu banda un noslēpj tuksnesī. Drīz Ingrīda iemīlas vienā no nolaupītājiem, taču bandas vadonim rodas aizdomas un viņš kļūst bīstams.

Baltijas filmu dienas Latvijā organizē Nacionālais Kino centrs, atbalsta Lietuvas Kino centrs un Igaunijas filmu institūts. Ieeja uz visiem seansiem – bez maksas, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.