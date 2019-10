Kinoteātros nonāks Latvijā filmētais fantastikas trilleris 'Sonāte'

Kinoteātrī "Apollo kino" 31. oktobrī pirmizrādi piedzīvos Edrjū Desmonda (Andrew Desmond) Latvijā filmētais fantastikas trilleris "Sonāte".

Filmā redzami tādi pasaulē pazīstami aktieri kā Freja Tinglija (Freya Tingley, "Once upon a time"), Rūgers Hauers (Rutger Hauer, "Blade Runner", "Batman Begins", "Sin City"), Džeimss Faulkners (James Faulkner, "Downton Abbey", "Game of Thrones") un Simons Abkarians (Simon Abkarian, "Casino Royale").

Filma stāsta par jaunu, talantīgu vijolnieci, kura šķetina sava tēva pagātnes notikumus, izsaucot tik baisus un tumšus spēkus, kas sniedzas pāri viņas iztēles robežām. Stāsts risina vispārsaprotamas attiecības ģimenē – tēva un meitas attiecību šķērsgriezumu, ko sarežģī personību radošo ambīciju veicināta nespēja izprast vienam otru.

Filma ir Latvijas, Francijas, Anglijas un Krievijas kopražojuma filma, kas pilnībā filmēta Latvijā – Cesvainē, Bīriņos, Kuldīgā, Sabilē un Rīgā. Līdz šim jau tikusi novērtēta filmas vizuālā kvalitāte – filmas operators Jānis Eglītis ir nominēts nacionālās balvas "Lielais Kristaps" kategorijā "Labākais operators", savukārt filmas varoņu kostīmus veidojis starptautiski novērtētais latviešu modes zīmols "MAREUNROL'S".

"Šis ir nozīmīgs projekts mūsu valstij ne tikai tādēļ, ka filmēšana pilnībā norisinājās Latvijā, bet arī tāpēc, ka šis projekts deva iespēju tādiem Latvijas radošajiem profesionāļiem kā filmas operatoram Jānim Eglītim un kostīmu māksliniekiem "MAREUNROL'S" piedalīties augsta līmeņa projektā ar pasaulslavenu aktieru sastāvu. Nododot tālāk savus labos iespaidus par filmēšanās norisi Latvijā, pasaulslaveni profesionāļi būtiski veicina Latvijas valsts atpazīstamību un kino nozares tālāko attīstību," norāda kompānijas "Tasse Film" producente Aija Bērziņa.

Fantastikas trilleri "Sonāte" veidojusi Francijas studija "The Project", "Futuristic Films" no Anglijas, Krievijas kompānija "CTB Film Company", savukārt Latvijas puses partneris ir kompānija "Tasse Film", kuras kodolu veido producentes Alise Ģelze un Aija Bērziņa. Savukārt filmas režisoram Endrjū Desmondam šī ir debija ar starptautiski atpazīstamu aktieru līdzdalību.

"Apollo Kino" 31. oktobrī filmu "Sonāte" izrādīs divos seansos pulksten 19.30 un 22.30.