KM piešķir papildu finansējumu filmas 'Zeme, kas dzied' pabeigšanai

Valdība otrdien, 13. decembrī, piešķīra papildu finansējumu vēsturiskās filmas "Zeme, kas dzied" pabeigšanai, līdzekļus iedalot no Kultūras ministrijas (KM) valsts budžeta programmas "Kultūras mantojums".

SIA "K Films" ir sākusi filmas "Zeme, kas dzied" veidošanu, kuras mērķis ir sabiedrībā nostiprināt Dziesmu un deju svētku tradīciju kā vērtību un unikālu Latvijas kultūras un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļu, tās pastāvēšanas 150. gadā akcentējot Dziesmu un deju svētku tradīcijas, arī priekšnosacījumu - Latvijas kā valsts rašanās vēsturiskos aspektus.

Uzņēmums filmas ražošanas laikā ir secinājis, ka inflācijas pieaugums visā pasaulē, ko veicinājusi Covid-19 pandēmija un šobrīd Ukrainā notiekošais karš, ietekmējis filmas ražošanas izmaksas. Filmas izveidi ir plānots pabeigt 39 maiņās, bet pašreiz realizētas 32 filmēšanas maiņas jeb trīs ceturtdaļas no filmas. Lai realizētu daļu no atlikušajām septiņām filmēšanas maiņām jeb vienu ceturtdaļu no filmas, ir nepieciešams šogad palielināt filmas ražošanas izmaksas par 11%, kas papildus prasītu 324 091 eiro, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

KM konstatēja, ka Dziesmu svētku ekspozīcijas izveidei un uzturēšanai šogad ir nepieciešams mazāks finansējums, nekā sākotnēji plānots, un paredzamā līdzekļu ekonomija ir 324 091 eiro. Izvērtējot nozares vajadzības un prioritātes, KM prognozēto ierosināja pārdalīt, piešķirot papildu līdzekļus filmas par Dziesmu un deju svētku tradīciju pabeigšanai.