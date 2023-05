Ko nepalaist garām eksperimentālā kino festivālā 'Process'. Iesaka rīkotāju komanda

Trešdien, 17. maijā, ar Latvijas kultūrtelpas pārstāvju īpaši kūrētu programmu un atklāšanas performanču pasākumu sāksies jau piektais eksperimentālā kino festivāls "Process", kas šogad īpašu uzmanību pievērš paplašinātā kino jēdzienam, praksei un darbiem. Jubilejas gadā festivāls piedāvā visus filmu programmu seansus skatītājiem apmeklēt bez ieejas maksas, kā arī aplūkot festivālam tapušas instalācijas, piedalīties diskusijā un uz vietas sastapt ekperimentālā kino laukā starptautiski atpazīstamus filmdarus.

Lai skatītājiem palīdzētu noorientēties plašajā festivāla piedāvājumā, lūdzām padomu "Procesa" programmas veidotāju komandai – kuratoram Ulriham Zīmonsam, kā arī filmdarēm un festivāla veidotājām Ievai Balodei un Lāsmai Bērtulei.

Ulrihs Cīmonss (Vācija, Berlīnes starptautiskais kinofestivāls):

Esmu ļoti priecīgs par fokusu par iespēju dzīvā izpeildījumā piedzīvot paplašinātā kino performances un ar lielu nepacietību gaidu starptautisko filmdaru darbus, kas pārsniedz klasiskā kino prezentācijas robežas. Tāpat interesi raisa darbi programmā "Eksperimentālais kino Baltijā" / "Baltic Experimental", cerot gūt ieskatu par aktuālo eksperimentālo kinodarbu izveidi šajā reģionā.

Foto: Schmelzdahin

Vēl viens no akcentiem man noteikti būs leģendārā Vācijas kolektīva "Shmelzdahin" darbu retrospekcija – šo filmdaru ietekmi un nozīmi nevar novērtēt par zemu, un es priecājos, ka mums būs iespēja kopīgi redzēt vairākus nozīmīgus viņu darbus.

Lāsma Bērtule, festivāla "Process" filmu programmas kuratore:

"Ļoti gaidu performances, jo tā vienmēr ir ļoti iespaidīga, īpaša pieredze, kas šogad būs īpaši plaša un daudzveidīga, ļaujot vēl vairāk paplašināt mūsu pieņēmumus par to, kas tad ir kino. Bet, tā kā mans darbs festivāla gatavošanā ir saistīts ar filmu programmām, domas visvairāk virzās uz tām - galvenokārt vienkārši degu nepacietībā ieraudzīt uz lielā ekrāna tās aizraujošās filmas, kas atlases procesā redzētas. Turklāt daudzas no tām - projicētas no 16mm kinolentes, kas tomēr ir ne ar ko nesalīdzināms skaistums.

Foto: Lydia Nsiah. No filmas "vs".

No programmas "Seja mākonī" īpaši gaidu austriešu mākslinieces Lidijas Nsias patiesi hipnotizējošo filmu-virpuli "vs". Programmā "Modrības stāvoklis" gribu izcelt argentīniešu filmdara Ignasio Tamarita mīklaino filmu "Che", kas ir tieši 17 sekundes gara un festivālā piedzīvos savu pirmizrādi no pavisam svaigas 16mm kopijas. Arī manis pašas kūrētajā programmā "Slepenās saites" gaidāma pirmizrāde - ukraiņu / amerikāņu mākslinieces Annas Kipervāzeres mīlestības pilnais vecvecāku portrets "Vecmāmiņa Gaļa un vectētiņš Arkādijs"."

Ieva Balode, festivāla "Process" vadītāja un kuratore:

"Šogad festivāls ir īpašāks kā citus gadus, jo piedāvā vēl nebijuši plašu un daudzveidīgu paplašinātā kino performanču un arī instalāciju programmu. Man pašai kā praktizējošai šī kino mākslas žanra pārstāvei ir liels saviļņojums uzņemt pie mums Rīgā tādu leģendāru mākslinieku kā Gaju Šervinu (Guy Sherwin) no Lielbritānijas, kura darbi nujau iekļauti eksperimentālā kino hrestomātiskos izdevumos. Šervins kopā ar savu dzīvesbiedri Linnu Lū (Lynn Loo) sniegs īpašu savu darbu Retrospekcijas programmu, kuros būs skatāmi gan darbi no septiņdesmitajiem gadiem ,gan mūsdienām.

Foto: (Guy Sherwin, "Man with Mirror at A Coruna", 2011.

Kā vēl divus saviļņojošākus autoru darbus "Process Expanded" performanču programmā vēlos minēt čehu mākslineka Jana Kulkas (Jan Kulka) performanci "Raksti/Patterns" un austriešu mākslinieka Bernharda Rezingera jeb BR Laser performanci "Isentropic". Jana Kulkas darbs tiks rādīts uz autora pašbūvētas ierīces, kura spēj projicēt 60mm filmu caur četrām projektora lēcām vienlaicīgi, kurās iebūvēti ārējie slēģi, ļaujot piedzīvot visai stroboskopisku kino piedzīvojumu. Savukārt BR Laser priekšnesums būs kaut kas pavisam nebijis mūsu festivālā - ar modulāro sitezatoru kontrolēts lāzeršovs, kurš skatītājam ļauj piedzīvot absolūti sinhronu skaņas un gaismas dzīvo impulsu, kuru tīri fizikālu apsvērumu dēļ, nekad nav iespējams redzēt tiešajā laikā projecētā attēlā."

Jau ziņots, ka eksperimentālā kino festivāls “Process” notiks no 17. līdz 21. maijam. Šoreiz tas būs veltīts analogā kustīgā attēla praksēm. Par festivāla mājvietu arī šogad kļūs Vagonu zāle, Vagonu ielā 21.