Krimas (?) zelts. Mākslas zinātniece Līna Birzaka par filmu 'Krimas dārgumi'

No 5. līdz 11. septembrim notiks ikgadējais Baltijas jūras dokumentālo filmu forums. Tā programma būs skatāma kinoteātrī "K Suns" Rīgā, kā arī Talsos, Rēzeknē, Jēkabpilī un Smiltenē. Viena no filmām, kas iekļauta foruma programmā, ir "Krimas dārgumi" ("The Treasures of Crimea"), Ūkes Hogendeikas dokumentālā tiesu drāma par arheoloģiskajām vērtībām izstādē "Krima - zelts un noslēpumi Melnajā jūrā" Nīderlandē , kas pēc 2014. gada nonākušas vēstures un politikas krustugunīs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2014. gadā Amsterdamā tika atklāta Krimas arheoloģisko dārgumu izstāde. Kad Vladimira Putina valdība pasludināja Krimas pievienošanu Krievijai, Nīderlandes muzeja profesionāļiem bija jārod atbilde uz jautājumu, kam atdot izstādes eksponātus – okupētās Krimas muzejiem vai Ukrainas Vēstures muzejam Kijivā?

Pēc filmas seansa 6. septembrī pulksten 18 kinoteatrī "K Suns" būs diskusija par kultūras mantojuma nozari krīzes apstākļos. Tajā piedalīsies Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva direktore Dace Bušante, Kultūras Ministrijas Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, Rundāles pils muzeja direktore Laura Lūse un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktors Kaspars Vanags. Diskusiju vadīs žurnāliste, rakstniece un kino režisore, filmas "Mērijas ceļojums" autore Kristīne Želve. Otrreiz filmu "Krimas dārgumi" demonstrēs 11. septembrī pulksten 15.

Jau ziņots, ka Ukrainas Kultūras ministrija šobrīd apkopo pret valsts kultūras mantojumu izdarītos noziegumus. Interneta vietnē var iepazīties ar informāciju par Krievijas radītajiem zaudējumiem muzeju, bibliotēku, arhitektūras un citās nozarēs. Pēc UNESCO datiem, pēdējos sešos mēnešos Krievijas armija Ukrainā izpostījusi vairāk nekā 170 kultūrvietu, tostarp 13 muzejus, astoņas bibliotēkas un 74 baznīcas.

Foto: Publicitātes foto

Par filmu pēc noskatīšanās raksta mākslas zinātniece, LNMM kuratore Līna Birzaka-Priekule.

Ar ukraiņu mākslinieci Darju Kalašņikovu es pirmo reizi iepazinos mākslas festivālā "Starptelpa", kurā izdzīvoju viņas sirdi plosošo performanci "Cik ilgi tas vēl turpināsies?" , kas tā arī nav palaidusi vaļā - tā "skaita" brutālā Krievijas iebrukuma Ukrainā dienas. Satikāmies, un viņa pastāstīja, ka 24. februāra rītā esot jutusies mierīga, jo viņai karš bija sācies jau 2014. gadā Luhanskā. Kopš tā laika viņa nav bijusi mājās. Darjas stāsts manī sasaucas ar filmu, par kuru rakstu arī šo tekstu. Tās "galvenais varonis", skitu zelts no izstādes "Krima - zelts un noslēpumi Melnajā jūrā", arī nav bijis mājās kopš Krimas aneksijas tajā pašā gadā. Un tagad par šo tik būtisko Ukrainas kultūras mantojuma daļu arī uzņemta dokumentālā filma "Krimas dārgumi".

Sākotnēji salīdzinājums ar Darjas stāstu un kultūras mantojumu šķiet nepiemērots, jo stingri turos pie pārliecības, ka neviens vēsturisks priekšmets nav būtiskāks par ikviena cilvēka dzīvi, tomēr kultūras mantojums ir cieši savīts ar kolektīvo atmiņu un piederības sajūtu konkrētai kultūrtelpai un kopienai, tas ļauj izprast iepriekšējās paaudzes un vēsturi, tas liecina par civilizācijas un sabiedrības attīstības gaitu, un galu galā par katru no mums kā kopīgas vēstures daļu. Tik būtiska Ukrainai ir arī seno cilšu - skitu vēsture, kas no 7. gs. p.m.ē. līdz pat 3. gs. m.ē. dzīvoja Melnās jūras ziemeļu piekrastē.