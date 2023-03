Kventins Tarantino sācis darbu pie savas pēdējās filmas

Kino meistars Kventins Tarantino šogad sāks darbu pie jaunās pilnmetrāžas spēlfilmas, kurai šobrīd dots nosaukums "The Movie Critic", vēsta ārvalstu mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Režisors jau iepriekš vairākkārt uzsvēris, ka radīs tikai 10 spēlfilmas un pēc tam dosies pelnītā atpūtā. Ņemot vērā, ka Tarantino jaunākais darbs “Reiz Holivudā” (Once Upon a Time... in Hollywood) bija viņa devītā filma, tad var secināt, ka topošā filma būs pēdējais Tarantino pilnmetrāžas veikums. Tiesa, viņš pagājušā gada novembrī medijam “Variety” pauda, ka 2023. gadā arī uzņems astoņu epizožu televīzijas seriālu.

Šobrīd zināms, ka Tarantino jau ir uzrakstījis scenāriju, bet filmas provizoriskais nosaukums ir “The Movie Critic”. “The Hollywood Reporter” atklāj, ka Tarantino plāno uzsākt filmēšanu šī gada rudenī. Kino un šovbiznesam veltītais medijs atsaucas uz anonīmiem avotiem, kas vēsta, ka topošās filmas notikumi risināsies 70. gadu beigās Losandželosā un jaunās kinolentes galvenā varone būs sieviete. Avoti norāda, ka stāsta pamatā būs 2001. gadā mirušās slavenās “The New Yorker” kino kritiķes Polīnas Keilas biogrāfija. Jāatgādina, ka 2020. gadā klajā nāca Tarantino grāmata “Cinema Speculation” un viņš Polīna Keilu sauca par vienu no šī izdevuma lielākajiem iedvesmas avotiem.

Citas nianses par filmu, piemēram, kādiem aktieriem un aktrisēm būs uzticētas galvenās lomas, tiek paturēts noslēpumā.

Par savlaicīgu kino nozares pamešanu Tarantino runājis jau vismaz desmit gadu. “Neuzskatu, ka māksliniekam būtu jāpaliek uz skatuves, kamēr publika lūdz tev aizvākties,” režisors teica intervijā “Deadline” 2014. gadā. “Man patīk doma par auditorijas pamešanu ar sajūtu, ka gribētos vēl. Jā, es uzskatu, ka režija ir jaunu cilvēku lieta. Un man šķiet laba doma par saikni starp manu pirmo un pēdējo filmu,” tolaik sacīja Tarantino. Tieši šī izteikuma dēļ ilgu laiku tika spekulēts, ka Tarantino pēdējā filma varētu būt saistīta ar pirmo – "Trakie suņi" (Reservoir Dogs).

Savukārt pagājušā gada novembrī, intervijā CNN uz žurnālista jautājumu par to, kad un kāda ir gaidāma režisora desmitā un pēdējā filma, Tarantino atbildēja izvairīgi, sakot, ka viņam nav ne mazākās nojausmas.

“Es pārāk nesteidzos ar pēdējas filmas uzņemšanu [..] Man ir vēl šādas tādas lietas jāpadara, pēc tām izdomāšu, par ko būs mana nākamā filma,” vēl pirms pāris mēnešiem sacīja Tarantino.

Kventins Tarantino (1963) tiek dēvēts par ietekmīgāko savas paaudzes kinorežisoru. Karjeru sācis 80. gadu beigās un jau līdz ar pilnmetrāžas debiju – filmu “Trakie suņi” – katru no savām kinolentēm spējis radīt kā nozīmīgu kino nozares notikumu.

Tarantino iepriekšējā filma “Reiz Holivudā” uz lielajiem ekrāniem iznāca 2019. gadā un saņēma desmit nominācijas “Oskara” balvai, uzvaras laurus plūcot divās kategorijās.