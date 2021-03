Lady Gaga publicē foto no filmas 'House of Gucci' tapšanas

Popzvaigzne Lady Gaga sociālajos tīklos publicējusi fotogrāfiju no topošās filmas "House of Gucci". Dziedātāja tajā redzama kopā ar aktieri Adamu Draiveru, kurš filmā būs redzams slavenā itāļu uzņēmēja, "Gucci" modes nama vadītāja, Mauricio Guči lomā.

Dziedātāja publicējusi foto ar parakstu "Signore e Signora Gucci" – Guči kungs un kundze. Lady Gaga filmā spēlēs Patrīciju Redžani, Mauricio Guči bijušo sievu.

Šī ir dziedātājas nākamā kino loma pēc darba filmā "A Star is Born" (2018), kas tika godalgots ar "Oskara" balvu.

Kā vēstu "Variety", filmēšana šoziem norisinās Eiropā "House of Gucci", ko veido režisors Ridlijs Skots, atklās stāstu par Guči dinastiju un Mauricio Guči noslepkavošanu. Itāļu modes nama vadītājs 1995. gadā tika nošauts pasūtījuma slepkavībā, bet notiesāta tika atzīta viņa bijusī sieva Patrīcija, kuru viņš bija pametis jaunākas sievietes dēļ.

Patrīcija Redžani cietumā pavadīja 18 gadus, kur iemantoja iesauku Melnā atraitne. Sieviete tika atbrīvota 2016. gadā.

Filmas scenārija pamatā ir Sāras Gejas Fordenas grāmata "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".

Šobrīd tiek plānots, ka filma pie skatītājiem nonāks šā gada 24. novembrī. Tajā būs redzami arī Als Pačino, Džareds Leto, Džeremijs Aironss un citi.