Lailas Pakalniņas spēlfilmai 'Spogulī' pasaules pirmizrāde Tallinā

Ziemeļeiropā lielākais A klases festivāls "Melnās Naktis / Black Nights / PÖFF" izziņojis pirmās astoņas konkursa filmas, un šajā izlasē iekļauta arī Latvijas režisores Lailas Pakalniņas jaunākā spēlfilma "Spogulī". Tallinas kinofestivāls, kas šogad norisināsies jau 24. reizi, plāno pielāgot norisi aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai, tomēr filmu pirmizrādes cer rīkot klātienē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Komentējot atlasīto programmu, festivāla direktore Tīna Lokk atzīst, ka šis gads ir bijis īpašs: "Šis gads ar saviem kritumiem un kāpumiem noteikti tiks ierakstīts mūsu visu atmiņā. Arī mēs sajutām globālās pandēmijas iespaidu, kad karantīnas laikā uz vairāk nekā mēnesi festivāla darbs apstājās pavisam. Un jo patīkamāks bija mūsu pārsteigums, kad pēc vasaras saulgriežiem no jauna sākām saņemt filmu pieteikumus no autoriem. Šāgada konkursa programma paliks atmiņā ar vissarežģītāko atlases procesu, jo mēs saņēmām ļoti daudz patiešām labu pieteikumu, bija ārkārtīgi žēl atteikties no vairākām pārsteidzošām filmām. Personīgi esmu patiešām sajūsmināta par šī gada programmu, ko varētu raksturot kā autorkino apliecinājumu, tāpēc visdrīzāk šī programma raisīs diskusijas un viedokļu dažādību, bet tas jau patiesībā arī ir labas kinomākslas uzdevums. Patīkami, ka dalībnieku vidū ir personības, ko varam jau dēvēt par "festivāla draugiem", un viņu kompāniju lieliski papildinās jaunie talanti."

Tallinas kinofestivāls "Melnās Naktis" jau iepriekš paziņoja par šī gada norises formātu, kas tiks pielāgots aktuālajai situācijai, bet ir paredzēti arī klātienes notikumi, tai skaitā filmu pirmizrādes. Tāpēc festivāls ir ieguvis divus jaunus sadarbības partnerus – privātas laboratorijas no Igaunijas, ka apņēmušās nodrošināt sejas maskas un COVID-19 testēšanu.

Pasaulē labi pazīstamā Latvijas režisore Laila Pakalniņa arī ir pieskaitāma Tīnas Lokk minētajiem "festivāla pastāvīgajiem autoriem", pasaules pirmizrādi Tallinas konkursa programmā piedzīvoja arī Pakalniņas iepriekšējā spēlfilma "Ausma" (2015), kas saņēma balvu par labāko operatora darbu. Spēlfilma "Spogulī" ir azartisks eksperiments ar klasisko Sniegbaltītes motīvu, turklāt ar mūsdienīgumu pārsteidz arī filmas vizualitāte – operators Gints Bērziņš visu filmu uzņēmis kā tās varoņu selfiju virteni. Filma "Spogulī" tapusi ar Nacionālā Kino centra atbalstu, projekts tika atlasīts un finansēts īpašā tematiskā konkursā 2018. gada rudenī.

Tallinas festivāla konkursā pasaules pirmizrādi piedzīvos arī ungāru kino klasiķa Ištvana Sabo / István Szabó jaunākā filma "Final Report" un citu režisoru jaunākie autordarbi – pirmajā festivāla preses konferencē nosaukti vēl arī Georgijs Mindadze un Anna Melikjana no Krievijas, horvātu režisors Dalibor Matanić, portugāļu TV un kino režisors Leonardo António, Turcijas režisors Nisan Dağ un Adilkhan Yerzhanov no spēcīgā kazahu kino.