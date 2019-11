Latvija ar vairākām filmām piedalīsies Tallinas kinofestivālā

Ar Ginta Zilbaloža animācijas filmas "Projām / Away" seansu 22. novembrī sākās Baltijas filmu konkurss Tallinas kinofestivālā "Melnās Naktis / Black Nights / PÖFF" (15.11.-1.12.) – Ziemeļeiropas vienīgajā A-klases festivālā. Baltijas konkursam atlasītas vēl trīs Latvijas filmas un trīs kopražojumi, bet kinoindustrijas programmā "Baltic Event / Works In Progress", kas risināsies nākamnedēļ, iekļauti triju Latvijas topošo filmu projekti, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

1997. gadā dibinātais Tallinas festivāls "Melnās Naktis / Pimedate Ööde Filmifestival" ir Baltijas reģionā lielākais festivāls, kurš 2015. gadā izpelnījās A klases festivāla statusu. Šogad festivāla preses centrs lepni ziņo, ka kopā ar diviem satelītfestivāliem (bērnu un jauniešu Just Film un īsfilmu / animācijas PÖFF Shorts) Tallinā tiks izrādītas 255 pilnmetrāžas filmas, 320 īsfilmas un 8 seriāli kopā no 77 valstīm; festivāla programmu veido 854 seansi, no tiem 31 pasaules pirmizrāde un 30 starptautiskās pirmizrādes.

Latvijas pārstāvniecība šogad koncentrējas festivāla Baltijas filmu konkursā, kam starptautiski eksperti izvēlējuši labākās filmas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Latviju pārstāv divas spēlfilmas – "Jelgava '94" (starptautiskā pirmizrāde 23.11.) un "Oļegs" (seanss 24.11.), arī Lailas Pakalniņas dokumentālā filma "Karote" (seanss 24.11.) un jau minētā Ginta Zilbaloža animācijas filma "Projām" (seanss 22.11.). Latvijas vārds titros lasāms arī trīs kopražojuma filmās – Rīgā jau redzētā Igaunijas dokumentālā filma "Immortal" uzņemta sadarbībā ar Latvijas studiju "VFS Films", bet divās Lietuvas spēlfilmās Latvijas puses partneris ir studija "Lokomotīve" – režisora Igna Jonīna "Neredzamais / Nematoma" un 20. gadsimta 80. gadu stāsts "Dzimtene / Gimtine" (režisors Tomas Vengris).

Paralēli Tallinā norisinās pasākumu programma industrijas profesionāļiem "Industry Tallinn" un tās ietvaros "Baltic Event" (26.11.-27.11.), kas šogad notiek jau 17. reizi; uz to, kā parasti, strādāt dodas vislielākais skaits Latvijas kinoprofesionāļu.

Sadaļai "Works in Progress", kur producenti iepazīstina kolēģus, filmu izplatītājus un festivālu pārstāvjus ar ražošanā esošām filmām, atlasīti 10 projekti, kas sacenšas arī par divām balvām (10 000 un 3000 eiro). Latviju pārstāv trīs spēlfilmas, kas savulaik finansētas Nacionālā Kino centra īpašajā konkursā bērnu un jauniešu filmām – Matīsa Kažas vesterns "Kur vedīs ceļš", Lailas Pakalniņas eksperimentālā selfiju filma "Spogulī" un Daces Pūces pilnmetrāžas debija "Bedre". Ceturtā filma no šī NKC konkursa – studijā "Lokomotīve" topošā bērnu filma "Ziemassvētki džungļos", kurai nesen beidzās filmēšanas periods Indonēzijā, atlasīta bērnu un jauniešu sadaļai "Just Film Works in Progress". Savukārt Latvija kā kopražojuma partneris piedalās Igaunijas "spiegu trillerī" "O2" (studija Film Angels Productions, producents Jānis Kalējs).

Daudz agrākai projektu stadijai domāta sadaļa "Co-Production Market selection", kurai šogad atlasīti 16 projekti, starp tiem arī režisores Lienes Lindes jaunākās filmas iecere "The Golden Spot", kas taps studijā "Ego Media".