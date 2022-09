Latvijā jaunas filmas taisa 'Netflix' un briti; aicina pieteikties masu skatiem

Šogad Latvijā pilnībā vai daļēji tiks uzņemtas vismaz desmit ārvalstu filmas. Vietējā kompānija "Forma Pro Films" jau uzsākusi darbu pie kinolentes "Misters Kārs un Templiešu ordenis", kas top sadarbībā ar straumēšanas milža "Netflix" Polijas nodaļu Tāpat sadarbībā ar Lielbritānijas kinoprofesionāļiem šoruden Latvijā tiks uzņemta filma "Anna" par žurnālisti Annu Poļitkovsku. Abu filmu tapšanā nepieciešami masu skatu dalībnieki.

Jau ziņots, ka septembrī valdība atbalstījusi divu miljonu eiro piešķiršanu Eiropas filmu uzņemšanas Latvijā atbalstam. Ārvalstu kino projekti ne tikai stiprina vietējo industriju un spodrina valsts tēlu, bet arī rada ienākumus valsts ekonomikai caur loģistikas, viesmīlības, sabiedriskās ēdināšanas un citām nozarēm. Tāpat nauda budžetā ieplūst nodokļu veidā.

"Netflix" filma par templiešu dārgumiem

Bērnu un jauniešu piedzīvojumu filma "Misters Kārs un templiešu bruņinieki" ir pirmais "Netflix" projekts, kas tiek uzņemts Latvijā, portālam "Delfi" stāsta "Forma Pro Films" pārstāve Svetlana Punte. Pie tās Latvijā strādā Polijas komanda. Plānots, ka šī gada beigās vai nākamā gada sākumā "Netfilx" pie mums uzņems vēl vienu projektu.

Daļēji piedzīvojumu filma jau nofilmēta Polijā, bet atlikušās ainas top dažādās vietās Latvijā. Sākotnēji "Netflix" Polijas nodaļu uz Latviju atvedusi vajadzība filmēt "Forma Pro Films" piederošajā Eiropā lielākajā virtuālās producēšanas studijā "LED Unit". Bijis plānots, ka tiks nofilmētas pāris ainas, izmantojot spēļu dzinēju tehnoloģiju "Unreal Engine".

Kā stāsta Punte, poļu producentiem Latvijā iepaticies un viņi izlēmuši dažas filmēšanas nedēļas pārcelt uz šejienes lokācijām. Šajās dienās filmēšana notiek Liepājas ostas teritorijā un pludmalē, Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un dažādās vietās Rīgā. Visas šīs vietas filmā atainos Poliju.

Brīvdabas muzejā, piemēram, tiks iekārtota hipiju komūna. Kā norāda "Forma Pro Films" pārstāve, šeit vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties masu skatu filmēšanā.

Darbs Brīvdabas muzejā notiek no 14. septembra līdz 20. oktobrim. (filmēšanās dienu skaits atkarīgs katram individuāli no piešķirtās lomas). "Forma Pro Films" aicina pieteikties: atlētiskus vīriešus ar gariem matiem (30 līdz 40 gadus vecus), vīriešus ar gariem matiem - hipiju dejotāju lomām (20 līdz 40 gadus vecus), bērnus - hipiju bērnu lomām (astoņus līdz 12 gadus vecus).

Lai piedalītos kastingā, jāsūta pieteikums uz epasta adresi formapro.casting@gmail.com, attiecīgi norādot "Dancer", "Athletic", "MRCAR". Sūtījumā jānorāda: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, augums, apģērba un apavu izmērs, kā arī jāpievieno fotogrāfijas - gan portrets, gan seja profilā no abām pusēm, gan arī foto pilnā augumā no priekšpuses un no aizmugures. Filmēšanās tiek apmaksāta, tiek nodrošināta arī ēdināšana.

Filma par Annu Poļitkovsku

Darbs pie biogrāfiskās filmas par leģendāro krievu žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvi Annu Poļitkovsku sākās jau pirms trīs gadiem, kad arī Kannu kinofestivālā notika pirmā filmas prezentācija. Toreiz tā tika pieteikta ar nosaukumu "Māmuļa Krievija". Šobrīd filmas nosaukums iecerēts cits – "Anna", stāsta Svetlana Punte. Filmas režisors ir Džeimss Strongs, tā top pēc Ērika Popena scenārija, atainojot laiku, kad notika Beslana un "Nord Ost" traģēdijas, kā arī Poļitkovskas darbu Čečenijā.

Slaveno "Novaja Gazeta" žurnālisti Poļitkovsku jaunjā filmā atveidos divas reizes BAFTA balvai nominētā aktrise Maksīna Pīka (Maxine Peake).

Kā vēsta "Forma Pro Films" pārstāve, aktrise, kuru esam redzējuši, piemēram, filmā "The Theory of Everything" vai seriālā "Black Mirror", jau ir ieradusies Rīgā. Šeit viņa tikusies ar Krievijas žurnālistiem, tai skaitā Poļitkovskas bijušajiem kolēģiem, kas Krievijas uzsāktā Ukrainas kara laikā ir pārcēlušies uz Latviju. Sarunas notikušas, lai aktrise labāk izprastu situāciju Krievijā un savu varoni.

Foto: Vida Press

"Novaja gazeta" galveno redaktoru, Nobela miera prēmijas laureātu Dmitriju Muratovu filmā spēlēs Kīrans Hainds (Ciarán Hinds). Žurnālistes vīru Aleksandru Poļitkovski atveidos Džeisons Aizeks, savukārt meitu Veru portretēs Emma Dārsija, bet dēlu Iļju – Harijs Loutijs (Harry Lawtey), stažieres Jeļenas lomā – Elija Bambere (Ellie Bamber).

Izdevumam "Deadline" sāsta filmas producente Mirjama Sīgala: "Kad pirms trīs gadiem sākām darbu pie scenārija filmai par šo neparasto sievieti, mēs pat iedomāties nevarējām, cik pravietiska šī filma būs."

Anna Poļitkovska izdevumā "Novaja Gazeta" sāka strādāt 1999. gadā. Viņas publikācijas lielākoties bija par korupciju un notikumiem Čečenijā. Žurnāliste tika nošauta savas mājas liftā 2006. gadā. Slepkavības pasūtītāji joprojām nav atklāti.

Filma "Anna" tiks uzņemta Rīgā un Irbenē. Šajā reizē Latvijā tiks filmētas ainas no Krievijas un Čečenijas.

Arī šajā filmā ir iespēja piedalīties masu skatos. "Forma Pro Films" aicina pieteikties dažādām lomām filmēšanai periodā no 1. oktobra līdz 20. novembrim (filmēšanās dienu skaits atkarīgs katram individuāli no piešķirtās lomas).

Filmas veidotāji masu skatiem meklē vīriešus (vecumā no 18 līdz 70 gadiem), sievietes (vecumā no 18 līdz 70 gadiem), bērnus un pusaudžus (vecumā no sešiem līdz 17 gadiem).

Lai piedalītos kastingā, jāsūta epasts uz formapro.casting@gmail.com, norādot "Anna". Sūtījumā jānorāda: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, augums, apģērba un apavu izmērs, kā arī jāpievieno fotogrāfijas - gan portrets, gan seja profilā no abām pusēm, gan arī foto pilnā augumā no priekšpuses un no aizmugures. Filmēšanās tiek apmaksāta, tiek nodrošināta ēdināšana.

"Forma Pro Films" sadarbojas ar filmu veidotājiem visā pasaulē, tai skaitā Holivudu. Uzņēmums ir strādājis ar Mikiju Rurku, Robertu Neperu, Sofiju Tērneri, Ebiju Kornišu, Alekseju Serebrjakovu, Kirilu Serebreņņikovu, Benu Višovu, un citiem.