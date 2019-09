Latvijā norisināsies starptautiskais Manhetenas īsfilmu kinofestivāls

No 1. līdz 6. oktobrim Rīgā un citās Latvijas pilsētās jau tradicionāli norisināsies starptautiskais Manhetenas īsfilmu kinofestivāls. Rīgā festivāla programmu varēs skatīt kinoteātrī ''Splendid Palace'' divas dienas – 4. un 5. oktobrī. Festivāla filmu skates notiks arī Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, Siguldā, Cēsīs, Kuldīgā un citās pilsētās.

Jau astoto gadu pēc kārtas Latvijas kino skatītāji apvienosies ar vairāk nekā 100 000 kinomīļiem no 300 pilsētām vienā pasaules skatītāju žūrijā, lai izvēlētos labāko filmu no festivāla ''Manhattan Short Film Festival'' (Ņujorka, ASV). finālistiem. Šis ir lielākais īsfilmu festivāls pasaulē un īpašs ar to, ka tiesneši ir paši skatītāji kinozālē – katrs skatītājs saņem anketu un balso par, viņaprāt, labāko īsfilmu un aktieri.

Festivāla fināla programmai tiek atlasītas labākās 10 filmas no iesūtītajām. Šogad festivāls saņēma 1250 filmas no 70 valstīm. Fināla programmā ir iekļuvušas filmas no Francijas, Irānas, Kanādas, Vācijas, Somijas un ASV. Žanru dažādība šogad ietver dziļu drāmu, elpu aizraujošu trilleri, lielisku komēdiju, zinātnisko fantastiku ar negaidītiem sižeta pavērsieniem un pat filmu par tik reto sporta tēmu.

Starp finālistēm šogad ir rekordliels filmu skaits, kuru režisores ir sievietes – piecas filmas, tajā skaitā filma no Irānas "Auto vadīšanas stundas", režisore Mazie Riahi.

Tradicionāli, vairākas festivāla filmas jau ir prestižu starptautisku festivālu laureātes. Filma no Francijas "Neftas futbola klubs" par Tunisiju tika izrādīta starptautiskajā kinofestivālā Klermonferānā, saņemot skatītāju balvu. Šajā pat festivālā ASV filma "Būvgruži" saņēma žūrijas speciālo balvu.

Līderis starp valstīm šogad ir Lielbritānija – finālā ir iekļuvušas trīs britu filmas, starp kurām īpaši var izcelt "Šķiršanās laiks" ar aktieri Timotiju Spollu, kuru skatītāji pazīst no filmām par Hariju Poteru. Savukārt Kinolente "Silvija" tika atzīta par labāko filmu, saņemot London Independent Film Awards, savukārt, klasiskā britu komēdija "Ģimenes romāns" vēsta par trakulīgas nakts sekām. Vēl programmā redzēsiet filmas: "Malu" (Vācija), "Spēle" (Somija), "Tējas nauda" (Kanāda) un "Pasaules malā" (ASV). Visas Mannhattan Short filmas finālistes automātiski tiek kvalificētas Oskara balvas nominācijai.

2017. gadā pirmo reizi festivāla 20 gadu vēsturē starp 10 finālistiem bija filma no Latvijas – režisora Pāvela Gumennikova īsfilma "Sarauj, Just!", kuras galvenās lomas izpildītājs Aleksandrs Ronis saņēma visas pasaules skatītāju novērtējumu kā festivāla labākais aktieris.

Pasākums notiek vienas nedēļas ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā. Vairāk informācijas festivāla "Facebook" profilā.

Biļetes uz seansiem 4. un 5. oktobrī Rīgā, kinoteātrī "Splendid Palace" var iegādāties šeit vai stundu pirms seansiem kinoteātrī, savukārt uz seansiem Latvijas pilsētās – kinoteātru kasēs.