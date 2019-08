No 9. augusta Latvijas kinoteātros sāks izrādīt šausmu filmu ''Šausmu stāsti tumšām novakarēm'' (''Scary Stories to Tell in the Dark''). Filmas scenārija autors ir ''oskarotais'' meksikāņu kinorežisors Gijermo del Toro (''Ūdens forma''), bet režisors – norvēģis Andrē Ovredāls.

Filmas notikumi risinās ASV, 1968. gadā, gaisā virmo pārmaiņas, bet kādā mazpilsētā tālu no lielpilsētu kņadas jau paaudžu paaudzēs jaušama Belouzu dzimtas drūmo noslēpumu ēna. Pilsētas nomalē joprojām atrodas savrupnams, kurā kāda jauna meitene vārdā Sāra Belouza pavadīja mokpilnu dzīvi, rakstot šausmu stāstus. Pusaudžiem, kas pēc daudziem gadiem atradīs Sāras baiso grāmatu, šie stāsti kļūs vairāk nekā reāli.

Filmas notikumi balstīti 80. gados izdotām bērnu šausmu stāstu grāmatās. Grāmatu autors, rakstnieks Elvins Švarcs iedvesmu smēlies no dažādiem folkloras nostāstiem. Pateicoties tam, ka stāsti bija izdevušies bērnu grāmatu standartiem netipiski biedējoši, daudzas amerikāņu skolas to izvēlējās neiekļaut savās bibliotēkās. Neskatoties uz to, grāmatas kļuva ļoti pieprasītas un laika posmā no 1981. līdz 1991. gadam tika izdotas veselas trīs ''Šausmu stāsti tumšām novakarēm'' grāmatas. Nav šaubu, ka daļa nu jau piaugušo lasītāju joprojām nespēj aizmirst tajās aprakstītos notikumus.

Filmu "Šausmu stāsti tumšām novakarēm" režisējis Andrē Ovredāls ("Dēmona autopsija"), scenārija autori – divu "Oskara" balvu ieguvējs Gijermo del Toro ("Ūdens forma") un brāļi Dens un Kevins Hēgemeni ("Lego Ninjago filma"). Galvenajās lomās – Dīns Noriss (seriāls "Pārkāpt robežu"), Zoja Mārgarita Koleti ("Mežonīgā dzīve"), Maikls Garza ("Bada spēles: Zobgaļsīlis. 1. daļa"), Ostins Zeižers ("Dūru cīņa") un Geibriels Rašs ("Viesnīca "Diženā Budapešta").