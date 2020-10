Latvijā sāks demonstrēt lietuviešu drāmu par mežabrāļiem 'Mijkrēslī'

Kinoteātrī "Splendid Palace" svētdien, 18. oktobrī, Latvijas pirmizrādi piedzīvos lietuviešu režisora Šarūna Barta filma "Mijkrēslī" (In the Dusk). Filmas pirmizrāde notiek Rīgas Starptautiskajā kino festivālā (Riga IFF) programmā.

Kā "Delfi" informēja producents Gints Grūbe, Šarūna Barta filma "Mijkrēslī" veidota kā filmu studijas "Mistrus Media" kopprodukcija ar Lietuvu, Franciju, Protugāli un Čehiju. Filmas stāsts aptver Otrā pasaules kara beigu notikumus un pretošanās cīņu padomju okupācijai pēckara Lietuvā. 2020. gada aprīlī filma tika iekļauta Starptautiskā Kannu kino festivāla oficiālajā programmā un Sansebastianas Starptautiskā Kino festivāla programmā.

Filma vēsta par pēckara notikumiem Lietuvā padomju okupācijas režīma pirmajos gados un mežabrāļu pretošanās kustību. Filmas darbība notiek 1948. gadā, kad karš ir beidzies, bet Lietuva pārvērsta drupās. Deviņpadsmit gadus vecais Untė ir viens no nacionālajiem partizāniem, kas pretojas padomju okupācijai. Spēku samērs ir nevienlīdzīgs, taču šai izmisīgajā cīņā izšķirsies visas tautas nākotne. Laikā, kad jauni cilvēki parasti sāk iepazīt dzīvi, Untė iepazīst vardarbību un nodevību. Robeža starp to, kur beidzas viņa jauneklīgā degsme un sākas cīņas mērķis, ir izplūdusi, viņš atdod sevi visu, kaut gan tas nozīmē zaudēt jaunības nevainību.

"Filmā "Mijkrēslī" ir atainots viena no traģiskākjiem un vienlīcīgi sarežģītākajiem Baltijas valstu vēstures notikumiem - laika posms pēc Otrā pasaules kara,kad Baltijas valstīs turpinās PSRS okupācijas režīms. Neraugoties uz to, liels skaits Baltijas valstu iedzīvotāju pretojās okupantiem. Nacionālo partizānu kustība bija īpaši izplatīta Lietuvā, kas Lietuvas teirorijā faktiski nozīmēja karadarbību. Filmā ir ļoti reālistiski stāsti, kas varēja notikt ne tikai Lietuvā, bet jebkurā Latvijas pagastā," filmu vērtē vēsturnieks un Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš par filmu "Mijkrēslī".

Šarūns Barts ir viens no starptautiski pazīstamākajiem Lietuvas kinorežisoriem, Lietuvas Nacionālās Kultūras un mākslas balvas laureāts un vairākkārtējs Lietuvas filmu nozares apbalvojuma "Sidabrinė Gervė" (Sudraba dzērve) ieguvējs.

Režisora filmas jau iepriekš pirmizrādi piedzīvojušas Kannu festivāla ietvaros notiekošajā neatkarīgajā programmā "Directors' Fortnight" – 2017. gadā filma "Frost" (Saltums), 2015. gadā "Peace to Us in Our Dreams" (Miers mūsu sapņos), 2005. gadā "Seven Invisible Men (Septiņi neredzami vīrieši), savukārt filmas "The House" (Māja) 1997. gadā un "Few of Us" (Daži no mums) 1996. gadā iekļautas Kannu programmā "Un Certain Regard ".

"Man ir liels prieks, ka mūsu kopražojuma filma "Mijkrēslī" ir tikusi augstu novērtēta starptautiski un, neraugoties uz īpašajiem apstākļiem, bijusi iekļautu gan Kannu, gan Sansebastianas filmu festivālu programmās un šonedēļ tiek demonstrēta Rīgas Starptautiskā filmu festivālā. Īpaši jāatzīmē, ka realistiskajā filmas vēsturiskās vides radīšanā īpašs nopelns bija Latvijas māksliniekus komandai - filmas māksliniekiem Jurģim Krāsonam, Jānim Kalniņam un Aivaram Žukovskim, viņu komandā strādāja Kristaps Kalsers, Jānis Bijubens, Rihards Bērziņš, Andris Komarovs, Jurģis Šeibaks, Romāns Dzjubenko, Sabīne Strauberga, Annika Vīķe, Olivers Sprincis," stāsta producents Gints Grūbe.

Filmu Latvijā demostrēs reizē ar pirmizrādi Rīgas Starptautiskajā kino festivālā. Tuvākie filmas seansi plānoti - 19., 20., 21. un 22. oktobrī kinoteātrī "KSuns", 21. oktobrī Vidzemes koncertzālē, savukārt novembrī to sāks izrādīt kinoteātrī "Splendid Palace." Filmu plānots izrādīt Rojas, Cesvaines, Zaļenieku, Madlienas kultūras namos, savukārt, novembrī - Daugmales, Baložu, Penkules, Lēdmanes, Doles un Ādažu kultūras namos.