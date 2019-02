Latvija šogad Berlinālē akcentē animāciju

Vācijas galvaspilsētā Berlīnē 7. februārī sākās 69. starptautiskais kinofestivāls, kas desmit dienu garumā tradicionāli ir aktīvs darba cēliens arī Latvijas kinoprofesionāļiem. Šogad Latvijas dalība Berlināles notikumos ir īpaši fokusēta uz animāciju, tāpēc, ka pagājušā un šā gada laikā tapušas vairākas pilnmetrāžas animācijas filmas, kas apliecina kinoindustrijas potenciālu.

Kopš 2018. gada nogales aktīvā apritē ir jau trīs pilnmetrāžas animācijas filmas, 2019. gada otrajā pusē gaidāmas vēl vairāku animācijas lielfilmu pirmizrādes.

Tāpēc tradicionālajā Berlināles industrijas sadaļā, Eiropas Filmu tirgū / European Film Market (7.-15.02.) Latvijas stends, kuru aprūpē Nacionālais Kino centrs, Latvijas Kinoproducentu asociācija un Rīgas Filmu fonds (Rīgas dome), šogad veidots kā dažādu animācijas tēlu pasaule, sadarbībā ar Latvijas Animācijas asociāciju izdots speciāls katalogs par animācijas studijām un spilgtākajiem autoriem. Nacionālais Kino centrs Berlinālei sagatavojis arī statistikas katalogu "Facts&Figures" un nozares aktīvāko studiju un producentu katalogu "Latvian Film Industry". Nacionālā Kino centra izdevumi atrodami NKC mājaslapā.

Latvijas animācijas kopējo tēlu vēl spilgtāku padara fakts, ka jaunākā no šīm septiņām pilnmetrāžas filmām – studijas "Rija" kopražojums ar Igauniju "Lote un pazudušie pūķi"– ir viena no 15 filmām Berlināles konkursa programmā "Generation", kam darbi tika atlasīti no apmēram 2500 pretendentiem. Šajā konkursā filmas vērtē divas žūrijas – bērnu un jauniešu žūrija, kas laureātiem piešķir "Kristāla lāci", un starptautiskā žūrija, kas piešķir Grand Prix. Latvijas filmas jau savulaik saņēmušas gan "Kristāla lāci" – Nila Skapāna animācija "Lidojam?!" (1995) un Renāra Vimbas spēlfilma "Es esmu šeit" (2016), gan arī Grand Prix – Jāņa Norda spēlfilma "Mammu, es tevi mīlu", (2014), bet arī citos gados Latvijas animācijas filmas vairākkārt bijušas atlasītas šim konkursam, īpaši studijas "Animācijas brigāde" darbi.

Dalība konkursa programmā "Lotei" nodrošina piecus seansus festivāla programmā, pirmais no tiem notiks 10. februārī Eiropas Filmu tirgus ietvaros. Latvijā filma "Lote un pazudušie pūķi" parādīsies tūlīt pēc Berlināles, kinoteātru repertuārā no 22. februāra. Tā kā "Lote" pamata finansējumu saņēmusi Igaunijā kā mūsu ziemeļu kaimiņu Simtgades filma, pasaules pirmizrādi tā piedzīvoja 2. janvārī Igaunijā, un kopš tā laika kaimiņvalstī filmu apmeklējuši jau vairāk nekā 64 000 skatītāju.

Eiropas filmu tirgū tiks demonstrēta arī visjaunākā filma no Nacionālā Kino centra programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" – studijas "Atom Art" un režisora Edmunda Jansona "Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi"; divus seansus 9. un 11. februārī rīko filmas starptautiskais izplatītājs "New Europe Film Sales". Jau pirms Berlināles kļuva zināms, ka šīs filmas izplatīšanas tiesības pārdotas izrādīšanai Francijā, un dalība Berlināles filmu tirgū ir iespēja paplašināt Jēkaba starptautiskās izplatīšanas teritoriju, kur jau ietilpst arī filmas kopražojuma partnervalsts Polija.

Latvijas filmu projekti Berlinālē piedalās arī dažādos procesos ārpus animācijas aktivitātēm – studijas "Mistrus Media" producenti Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe izvēlēti dalībai "Radošā Eiropa MEDIA" (RE MEDIA) biroju organizētā topošo filmu attīstīšanas platformā "Share Your Slate". Studija "Mistrus Media" ir saņēmusi RE MEDIA atbalstu trīs spēlfilmu projektu attīstīšanai – "Opera Buffa" (režisors Ivo Briedis), "Maiņa" (režisors Reinis Kalviņš) un "Mākslas detektīvi" (režisors Armands Zvirbulis), un no 10. līdz 12. februārim Berlīnes Filmu tirgus ietvaros producentiem būs iespēja tikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem un finansētājiem, lai turpinātu projektu attīstīšanu. Platformai "Share Your Slate" izveidots katalogs, kurā iekļauti projekti no 23 Eiropas valstīm, un RE MEDIA biroji no Vācijas organizēs individuālas tikšanās, lai veicinātu sadarbības iespējas.

Un vēl viena Latvijas sakarība ar šāgada Berlināli – festivāla konkursa programmā iekļauta norvēģu režisora Hansa Petera Molanda spēlfilma "Out Stealing Horses / Ut og stjæle hester", kuras mākslinieku komandā strādājusi Latvijas kompānija "Reverb Scenery Production" un tās vadītājs Henrijs Deičmanis.

Berlināles festivāla mērogs ir iespaidīgs – pagājušajā gadā tur nopirktas vairāk nekā 332 400 kinobiļetes, demonstrētas 380 filmas 1096 seansos un strādājuši vairāk nekā 21 000 kinoindustrijas profesionāļu no 130 valstīm, ieskaitot 3700 žurnālistu no pasaules medijiem. Savukārt Eiropas filmu tirgū satiekas vairāk nekā 9900 kinoprofesionāļu no 110 pasaules valstīm. Berlināles gada budžets ir apmēram 25 miljoni eiro, federālā valdība to 2018. gadā atbalstījusi ar 7,7 miljoniem eiro.