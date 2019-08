Latvijā top Matīsa Kažes vesterns 'Kur vedīs ceļš'

Ar filmēšanu Jaunauces pilī 6. augustā turpināsies jaunā režisora Matīsa Kažes vesterna "Kur vedīs ceļš" uzņemšana Latvijā. . Filmas darbība risinās 19. gadsimta beigās, kad no baltvācu barona muižas īsi pirms kāzām pazūd topošā līgava, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Līdz šim jau nofilmētas epizodes ar spraigu pakaļdzīšanās un dramatisku apšaudi Zviedrijā, savukārt Latvijā filmēšana sākās jau 29. jūlijā un notiek Aucē, Tukumā, Mazsalacā un citviet. Ar galvenā mākslinieka Jurģa Krāsona radošo pieskārienu Jaunauces pils kļuvusi par vienu no centrālajiem filmēšanas objektiem.

Pirmais latviešu vesterns – tā savu debijas spēlfilmu "Kur vedīs ceļš" raksturo 23 gadus vecais režisors Matīss Kaža. Filmas galvenā varone ir Eva, baltvācu barona aizbildniecībā uzaugusi aristokrātiska jauniete. Īsi pirms paredzētajām kāzām Eva no muižas pazūd. Aizdomās par nolaupīšanu tur latviešu skrīveri Miku, un pazudušos jauniešus sāk meklēt barona rokaspuiši, vietējie žandarmi un citi spēki, katrs savu mērķu vadīti.

Režisors Matīss Kaža par filmas "Kur vedīs ceļš" uzņemšanu stāsta: "Šī nebūs tipiska kostīmfilma vai vēsturiska drāma. Mēs strādājam vesterna žanra ietvaros, un tomēr to pārveidojam pa savam. Tas būs vesterns Austrumeiropas mērcē, varētu to pat saukt par īsternu. Stāsts par pieaugšanu laikā, kurā par savu nākotni nevaram būt droši. Arī par cīņu pret netaisnību, tai skaitā koloniālismu, neiecietību, aizraušanos ar varu. It kā darbība risinās pusotru gadsimtu senā pagātnē, un tomēr tas ir par mūsdienām."

No vairāk nekā piecsimt pretendentēm galvenajai lomai filmā izvēlēta rīdziniece Žanete Zvīgule. Viņai līdzās spēlēs jaunais aktieris Toms Veličko. Filmas "Kur vedīs ceļš" aktieru ansamblī ir arī Agnese Cīrule, Kaspars Znotiņš, Niklāvs Kurpnieks, Vilis Daudziņš, Egons Dombrovskis, Andris Keišs, Inese Kučinska un Jānis Skutelis. Īpašs izaicinājums aktieriem ir jāšanas prasmju apgūšana – galveno lomu atveidotāji vairākus mēnešus apmeklēja jāšanas nodarbības, lai iemācītos sarežģītu manevru un triku izpildi zirgu mugurā. Filmā Kur vedīs ceļš dažādās valstīs piedalīsies vairāk nekā 20 zirgi.

Filmas producējošā kompānija ir "Fenixfilm", galveno radošo komandu veido režisors, producents un scenārists Matīss Kaža, operators Aleksandrs Grebņevs, mākslinieks Jurģis Krāsons, kostīmu māksliniece Līga Krāsone, scenāriste Ilze Akmentiņa, producentes Una Celma un Dace Siatkovska.

Režisors Matīss Kaža kino izglītību ieguvis Ņujorkas Universitātes Tiša mākslas skolā, zināšanas papildinājis Amerikas Kino institūtā Losandželosā. Jau studiju laikā uzņēmis savu pirmo pilnmetrāžas dokumentālo filmu "Vienu biļeti, lūdzu!" (2017), kas guvusi atzinību vairākos starptautiskos kinofestivālos. Šā gada beigās paredzēts laist klajā Kažas otro pilnmetrāžas dokumentālo filmu "Klejotāji".

Spēlfilmas "Kur vedīs ceļš" pirmizrāde paredzēta 2020. gada beigās, tās uzņemšanu finansiāli atbalsta Nacionālais Kino centrs, filma top bērnu, jauniešu un ģimenes filmu programmas ietvaros, kas turpina Simtgades filmu programmu. Filmas līdzfinansētājs ir Dienvidtiroles reģionālais fonds "IDM South Tyrol".