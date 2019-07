Latvijā uzsākts darbs pie Alekseja Učiteļa filmas '47' par Coja bojāeju

Studija "ROK" ar Krievijas Filmu fonda atbalstu, piedaloties Latvijas kino sabiedrībai "Mistrus Media", ir uzsākusi darbu pie pilnmetrāžas filmas "47", kuras uzņemšana notiks Latvijā, Sanktpēterburgā, Kaļiņingradas un Pleskavas apgabalos. Sestdien, 20. jūlijā, sākta kopražojuma spēlfilmas Latvijas posma filmēšana, kas turpināsies līdz pat augustam Rīgā, Tukumā, Engurē un Kuldīgā, portālu "Delfi" informē filmas veidotāju pārstāvji.

Režisors Aleksejs Učiteļs kopā ar dramaturgu Aleksandru Gonorovski uzsāka darbu pie scenārija gandrīz pirms 10 gadiem, bet scenārija gala versiju uzrakstīja jaunais scenārists Sava Minajevs.

Filmas sižets sākas brīdī, kad kādā asā Latvijas šosejas pagriezienā pēkšņi apraujas Viktora Coja dzīve. Filmas galvenais varonis ir vadītājs, kura vadītajā autobusā ietriecās padomju rokzvaigznes "Moskvič" markas auto. Viņš neko nezināja par Coju, viņš neklausījās viņa dziesmas. Viņš nezināja arī to, ka šis negadījums uz visiem laikiem izmainīs viņa dzīvi par 180 grādiem. Apstākļu sakritības dēļ tieši viņš ir tas, kuram jāved zārks ar mūziķa mirstīgajām atliekām no Latvijas uz Ļeņingradu. Autobusā brauc visi tie, kuri bija mūziķim līdzās un kuriem viss notiekošais šķiet briesmīgs sapnis, kam viņi tā arī nav bijuši spējīgi pilnībā noticēt. Vai viņi zina, ka pie stūres ir otrs liktenīgā negadījuma dalībnieks? Pagaidām nē. Bet tas būs garš ceļš. Spriedze pieaugs, un atmosfēra būs nokaitēta. It īpaši brīdī, kad grupas "Kino" producents atcerēsies par negadījuma vietā pazudušo kaseti ar mūziķa pēdējo dziesmu. Mīlestība, greizsirdība, sāpes, neuzticība, aizdomas – viss sajaucas vienā ciešā emociju kamolā, kura centrā ir Viktora Coja bojāejas fakts, bet mīlestība pret viņu meklē un nekādi nespēj rast izeju.

Aleksejs Učiteļs uzsver, ka šī ceļojuma gaitā atainotie notikumi ir izdomāti. Svarīgi, ka uz ekrāna principā nebūs aktiera, kurš spēlē Viktoru Coju. Rokmūzikas elka tēls veidosies no detaļām, izmantojot filmas varoņu replikas un dialogus, viņu emocionālo reakciju.

Filmas beigās būs redzami dokumentāli kadri no koncerta, kuru apmeklēja vairāki tūkstoši skatītāju, kurus Aleksejs Učiteļs nofilmēja pirms vairāk nekā 30 gadiem dokumentālajai filmai "Roks". Tieši šajos unikālajos hronikas kadros beidzot parādās pats Viktors Cojs – krievu rokmūzikas "pēdējais varonis", ar vieglu smaidu, zobgalīgu uzmanīgo acu skatienu un dziesmu vārdiem, kas izsaka to pašu jēgu, kas pēc gadu desmitiem joprojām satrauc jauno paaudžu prātus un sirdis.

Filmas galvenā iezīme ir spēcīgs aktieru sastāvs. Galvenās lomas filmā izpilda Jevgeņijs Ciganovs un A. Čehova Maskavas Dailes teātra aktrise Nadežda Kaļeganova, kurai šī debijas loma kino. Aktieru ansambli papildinās Krievijas aktieri Pauļina Andrejeva, Mariana Spivaka, Igors Verņiks, Iļja Deļs. Filmā piedalīsies arī latviešu aktieri Inga Tropa un Artūrs Skrastiņš.

Aleksejs Učiteļs nodibināja studiju "ROK" 1991. gadā, un līdz šai dienai tajā ir radītas vairāk nekā 60 filmas, kas ir saņēmušas desmitiem balvu prestižākajos starptautiskajos un Krievijas filmu festivālos, no Krievijas nominētas Amerikas Kinoakadēmijas balvai "Oskars", nominētas "Zelta globusa" balvai, vairākkārt bijušas Krievijas galveno kinoakadēmijas balvu "Nika" un "Zelta ērglis" laureātes. Studijas filmas tiek regulāri piedāvātas Krievijas un ārvalstu filmu nomās.

No Latvijas puses filmas kopproducents ir filmu studija "Mistrus Media", kas Latvijas filmu industrijā darbojas jau kopš 2000. gada un pēdējo gadu laikā veidojusi vairākas starptautiski atzītas kopprodukcijas filmas ar Lietuvu, Čehiju, Vāciju, Krieviju, Somiju un Ungāriju. 2018. gadā Karlovivaru festivālā pirmizrādi piedzīvoja studijas kopražojuma filma Ar Lietuvu un Horvātiju "Elpa marmorā", bet šogad rudenī uz ekrāniem iznāks dokumentālās filmas "Gepards" (Vācija, Latvija, Itālija) un "Spiegs, kurš mans tēvs" (kopprodukcija – Latvija, Vācija, Igaunija, Čehija).

Filmas "Cojs" kopproducenti ir Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe "Filma "47" savā ziņā ir unikālā kopprodukcijas filma, jo filmas stāsts vistiešākajā mērā ir saistīts ar Latviju. Viktors Cojs bija mūziķis, kurš ļoti precīzi atbilda 80. gadu kritiskajam noskaņojumam, kura dziesmu teksti un īpatnējā balss iezīmēja PSRS sabrukuma un kopējo 80. gadu beigu noskaņojumu, kur ar zemtekstu un mūzikas palīdzību tika sagrauta impērija," atklāj filmas kopproducente Inese Boka-Grūbe.

Filmas pirmizrāde plānota 2020. gadā.