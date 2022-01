Latvijā veidotā filma 'Warhunt' piedzīvojusi pirmizrādi ASV

Šodien pirmizrādi ASV piedzīvos Latvijā veidotā filma "Warhunt" ar Holivudas un Latvijas aktieru piedalīšanos. Vērienīgā filmas iecere tika īstenota, pateicoties ar pūļa finansējuma platformas "Crowdestor" palīdzību piesaistītajiem investoru līdzekļiem 1,7 miljonu eiro apmērā. Filma būs skatāma kinoteātros, "Apple TV" un vairākās ASV video straumēšanas platformās.

Filmā piedalās Holivudas zvaigznes Mikijs Rurks un Roberts Kneppers, kā arī līdzdarbojušies tādi Latvijas aktieri kā Dainis Grūbe, Rihards Lepers, Jurijs Djakandovs un Ieva Segliņa. Filmu režisējis Mauro Borelli, savukārt filmas producenti ir Igors Proņins un Jūlija Zaiceva no Latvijas producentu apvienības "Forma Pro Films". Viens no projekta priekšnosacījumiem filmas tapšanā bija vietējo producentu piesaiste, kas noteica arī to, kāpēc filma tika uzņemta Latvijā, tā piesaistot arī vietējos kino industrijas speciālistus.

Filma "Warhunt" ir militārs trilleris par Otro pasaules karu. Kinolentes ainas uzņemtas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kā arī Līgatnes mežos un alās, Bolderājā un citviet.

Filmas galvenās lomas atveidotājs Mikijs Rurks atpazīstamību ieguvis tādās kinolentēs kā "Dzelzs vīrs 2", "Eņģeļa sirds" un "Cīkstonis". Roberts Kneppers iepriekš piedalījies tādās filmās kā "Kurjers 3", "Hitman" un seriālā "Izlaušanās". Filmas režisors Mauro Borelli līdz šim strādājis pie tādiem pasaules kases grāvējiem kā "Zvaigžņu kari VIII", kā arī divām no "Karību jūras pirāti" filmām.