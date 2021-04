Latvijas filmas piedalīsies vairākos festivālos Eiropā

Aprīļa vidū vairākās Eiropas valstīs – Lietuvā, Šveicē un Vācijā – cits pēc cita sākas vairāki nozīmīgi kinofestivāli un filmu nozares pasākumi, kuros piedalās gan Latvijas filmas, gan minoritārie kopražojumi, gan kinoprofesionāļi.

Kā informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, no 14. aprīļa tiešsaistē notiek kinoindustrijas pasākums "Meeting Point Vilnius 2021" (MPV), kas seko Lietuvas festivālam "Kino Pavasaris" un pievēršas topošo filmu projektiem; tas strukturēts četrās sadaļās, un trijās no tām piedalās arī Latvijas filmu projekti un to autori.

MPV centrālā programma ir "Coming Soon", kurai no 35 valstu pieteikumiem atlasīti 25 projekti, tai skaitā divas Latvijas spēlfilmas – režisora Uģa Oltes debija "Upurga" (producents Uldis Cekulis, VFS Films) un pilnmetrāžas spēlfilma "Nemierīgie prāti", ar kuru debitē brāļi Lauris un Raitis Ābeles (Tritone Studio). Programmā "Industry Screening Platform", kur ar pabeigtām, bet vēl neizrādītām filmām iepazīstas izplatīšanas aģenti, festivālu programmētāji un mediju pārstāvji, starp astoņiem atlasītajiem projektiem divi ir no Latvijas – režisora Matīsa Kažas debijas spēlfilma "Kur vedīs ceļš" (vesterns ar starptautisko nosaukumu "Wild East") un režisora Ivo Brieža dokumentālā filma "Homo Sovieticus" (studija "Mistrus Media").

Trešā MPV sadaļa ir "Talents Nest", kas atklāj un atbalsta jaunos kinoprofesionāļus, piedāvājot lekcijas, pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumus, tajā šogad piedalās Latvijas scenārists Gļebs Nagornijs un producents Dominiks Jarmakovičs (Studija "Lokomotīve" un "Woodpecker Pictures").

Viens no Eiropā nozīmīgākajiem dokumentālā kino festivāliem "Visions du Réel" (Šveice, Niona, 15.-25.04.), kas šogad notiek jau 52. reizi, programmā "Grand Angle" iekļāvis divas Latvijas filmas, kam jau sākusies cienījama festivālu dzīve, - režisora Vitālija Manska filmu "Gorbačovs. Paradīze" un Itālijas / Latvijas kopražojuma filmu "Es piedzimu Roselīni" (Latvijas puses producents – Uldis Cekulis, VFS Films). Vienā no festivāla starptautiskajām žūrijām, vērtējot vidēja garuma filmas un īsfilmas, strādās Latvijas režisore Laila Pakalniņa, kuras dokumentālā īsfilma "Pirmais tilts" tieši pirms gada piedzīvoja pasaules pirmizrādi "Visions Du Réel" konkursa programmā.

Paralēli filmu programmām arī šajā festivālā nozīmīga sadaļa ir filmu tirgus "VdR–Film Market", tiešsaistes platforma industrijas profesionāļiem, kur īpaši izceltas arī vairāku festivāla partneru atsevišķās programmas. Nacionālais Kino centrs ir viens no šiem festivāla partneriem un piedāvā piecu jaunāko Latvijas dokumentālo filmu izlasi – "Valkātājs / Latvian Coyote" (režisors Ivars Zviedris), "Klātbūtne / Mothers and Others" (Liene Linde un Armands Začs), "Klejotāji / The Wanderers" (Matīss Kaža), "Pirmais tilts / The First Bridge" (Laila Pakalniņa) un "Homo Sovieticus" (Ivo Briedis).

Nākamnedēļ, 20. aprīlī, Vācijas pilsētā Vīsbādenē sākas Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu festivāls "GoEast", kur Latviju pārstāv sešas filmas – Lailas Pakalniņas spēlfilma "Spogulī", Vitālija Manska dokumentālā filma "Gorbačovs. Paradīze", divi minoritārie kopražojumi – Šarūna Barta spēlfilma "Mijkrēslī / In the Dusk" (Latvijas studija "Mistrus Media") un Alīnas Gorlovas dokumentālā filma "Starp diviem kariem / This Rain Will Never Stop" (Latvijas studija "Avantis Promo") –, un divas īsfilmas – programmā "Anarcho Shorts" iekļauts Latvijas Mākslas akadēmijas absolventes Lindas Stūres diplomdarbs "Nakts maiņa / Night Shift" (diplomdarba vadītājs Edmunds Jansons), bet par īsfilmu konkursa balvu sacenšas studijā Ego Media producēta spēles īsfilma "MAN" (režisore Jūlija Timošenko, scenārija līdzautors Uldis Tīrons).

Lielākā daļa no pabeigtajām Latvijas filmām, kas šobrīd piedalās tiešsaistes festivālos, gaida izrādīšanu Latvijas kinoteātros, kad tie tiks atvērti skatītājiem.