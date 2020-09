Latvijas kopražojuma filma 'Mijkrēslī' iekļauta Sansebastjanas festivāla konkursā

Piektdien, 18. septembrī, Spānijā sākas Sansebastjanas starptautiskais kinofestivāls, un tā konkursa programmā ar Kannu kinofestivāla zīmolu iekļauta lietuviešu kino klasiķa Šarūna Barta spēlfilma "Mijkrēslī" (In the Dusk), kuras uzņemšanā piedalījusies arī Latvijas studija "Mistrus Media".

Kā informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, Latvijas pirmizrāde filmai paredzēta Rīgas starptautiskajā kinofestivālā 18. oktobrī.

Kinoprofesionāļu aprindās augsti vērtētais Sansebastjanas kinofestivāls šogad notiek ciešā sadarbībā ar Kannu kinofestivālu, kurš šogad globālās pandēmijas dēļ nenotika ierastajā formātā, bet gan izsludināja savu 2020. gada oficiālo programmu (56 filmas no visām 2067 pieteiktajām) un apsolīja šajā izlasē iekļautajām filmām ar Kannu festivāla zīmolu palīdzēt tikt izplatītām pasaulē. Viens no šādiem Kannu zīmola pasākumiem ir "17 Kannu filmu izlase Sansebastjanā" – dažādās festivāla sekcijās iekļautas Kannām atlasītās filmas, sešas no tām Sansebastjanas oficiālajā konkursā.

Blakus Fransuā Ozona, Tomasa Vinterberga un citu nozīmīgu režisoru filmām šajā sešniekā ir arī Šarūna Barta filma "Mijkrēslī" – piecu valstu kopražojums, kura veidošanā sadarbojās Lietuva, Latvija, Portugāle, Čehija un Serbija, Latvijas puses producenti ir Gints Grūbe un Inese Boka-Grūbe, studija "Mistrus Media". Kā uzsver Matīsa, Latvijas kinoprofesionāļiem ir nozīmīga loma Šarūna Barta radošajā grupā – filmas mākslinieki ir Jurģis Krāsons, Jānis Kalniņš un Aivars Žukovskis, viņu komandā strādāja Kristaps Kalsers, Jānis Bijubens, Rihards Bērziņš, Andris Komarovs, Jurģis Šeibaks, Romāns Dzjubenko, Sabīne Strauberga, Annika Vīķe, Olivers Sprincis; sagatavošanas perioda asociētā producente ir Antra Gaile.

Šarūns Barts ir viens no starptautiski pazīstamākajiem Lietuvas kinorežisoriem, viņa jaunākā filma "Mijkrēslī" stāsta par pēckara notikumiem Lietuvā padomju okupācijas režīma pirmajos gados un mežabrāļu pretošanās kustību. Filmas darbība notiek 1948. gadā, kad karš ir beidzies, bet Lietuva pārvērsta drupās. Galvenais varonis ir 19 gadus vecais Untė – viens no nacionālajiem partizāniem, kas pretojas padomju okupācijai. "Spēku samērs ir nevienlīdzīgs, taču šai izmisīgajā cīņā izšķirsies visas tautas nākotne. Laikā, kad jauni cilvēki parasti sāk iepazīt dzīvi, Untė iepazīst vardarbību un nodevību. Robeža starp to, kur beidzas viņa jauneklīgā degsme un sākas cīņas mērķis, ir izplūdusi, viņš atdod sevi visu, kaut gan tas nozīmē zaudēt jaunības nevainību," filmas sižetu ieskicē tās veidotāji.

Filmu Latvijā plānots pirmizrādīt 2020. gada 18. oktobrī Rīgas starptautiskajā kinofestivāla (Riga IFF) programmā.