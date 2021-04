Latvijas kopražojuma filmai 'Starp diviem kariem' galvenā balva festivālā 'goEast'

Latvijas kopražojuma dokumentālā filma "Starp diviem kariem / This Rain Will Never Stop" saņēmusi galveno balvu starptautiskajā festivālā "goEast", kas ir viens no būtiskākajiem Centrāleiropas un Austrumeiropas kino notikumiem un jau 21. gadu notiek Vācijas pilsētā Vīsbādenē.

Filma "This Rain Will Never Stop" (darba nosaukums latviešu valodā – "Starp diviem kariem" ir Ukrainas, Latvijas, Vācijas un Kataras kopražojums, to veidojusi ukraiņu režisore Alīna Gorlova. Filma uzvarējusi festivāla galvenajā konkursā, kuram bija atlasītas 16 spēlfilmas un dokumentālās filmas, un ieguvusi "Zelta lilijas" balvu, kuru papildina naudas prēmija 10 000 eiro apmērā.

Žūrijas uzmanību šajā festivālā izpelnījusies vēl viena Latvijas filma – studijā "Ego Media" uzņemtā režisores Jūlijas Timoškinas debijas īsfilma "MAN" saņēmusi žūrijas diplomu.

Visi "goEast" laureāti atrodami festivāla mājaslapā.

Par filmu "Starp diviem kariem" starptautiskās žūrijas pārstāve, režisore Saodata Ismailova saka: "Drosmīgi izmantojot kinovalodu, režisore atklāj humānistisku skatu uz jaunu cilvēku, kuru ieskauj dažādas nemiera pasaules, katra ar saviem konfliktiem. Gorlovas redzējums, ārēji stoicisks un piepildīts ar empātiju, pārsniedz robežas, izmantojot attēlu un skaņu kā sensoro pieredzi," saka.

"Mūsu filma iesākās kā maza īsfilma par Sīrijas jaunieša dzīvi Ukrainā, taču tās ražošanas procesā kopā ar mūsu varoni tikām ierauti aizvien jaunās kara situācijās. Četru gadu laikā šī filma no īsformāta kļuva par kara skartās ģimenes eposu, kura laikā mēs piedzīvojam trīs karus un sekojam jauna cilvēka miera un identitātes meklējumiem. Tas viss tiek atklāts jaunas sievietes – režisores – acīm, kas niansēti uztver smalkas detaļas cilvēka individuālo un kolektīvo emociju pasaulē 21. gadsimtā, kur karš joprojām nespēj rimties," tā par filmu stāsta kopproducente Ilona Bičevska no "Avantis Promo".

Kopš 2020. gada rudens filma jau ieguvusi "First Appearance" balvu nozīmīgajā festivālā IDFA (Amsterdama), galvenās balvas festivālos "Las Palmas" (Spānijā) un "Festival Dei Popoli" (Itālijā), "Docudays UA". Tuvākie starptautiskie plāni filmai ir festivāls "True / False" (ASV), "Ethnocineca" (Austrija) un citi, kopā vairāk nekā 20 festivāli pasaulē.

Plānots, ka pirmizrādi Latvijā filma piedzīvos rudenī, un režisore Alīna Gorlova saka: "Es ļoti gaidu Latvijas pirmizrādi, jo Latvija bija pirmā valsts pēc Ukrainas, kas atbalstīja mūsu filmu. Novērtēju ilgo sadarbību ar mūsu latviešu līdzproducenti Ilonu Bičevsku un komponistu Goran Gora, kurš mūsu filmai radījis dziļu un noslēpumainu mūziku."

Filmu "Starp diviem kariem" veidojusi režisore Alīna Gorlova, producents Maksims Nakonečnijs, filmu studija "Tabor Production" (Ukraina). Filmas Latvijas puses partneri ir studija "Avantis Promo", producente Ilona Bičevska. Mūziku filmai sacerējis latviešu komponists Goran Gora. Scenārija konsultanti – Ivo Briedis, Atis Klimovičs, Ilona Bičevska. Filmas starptautiskie izplatītāji – "Square Eyes".