Latvijas kopražojuma filmas saņēmušas starptautisku finansējumu

Starptautisko kopražojumu fonds "Eurimages" izziņojis šāgada otrās sesijas rezultātus, un starp 49 atbalstītajiem filmu projektiem ir arī divi kopražojumi, kas top sadarbībā ar Latvijas studiju "White Picture", kuru vada producente Alise Ģelze.

Kā "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, šajā sesijā "Eurimages" atbalstījis 40 spēlfilmu, sešu dokumentālo filmu un trīs animācijas filmu ražošanu, kopumā projektiem sadalot 10 816 000 eiro, ar Latviju saistītajām filmām piešķirti kopā 505 000 eiro.

Viens no fonda atbalstītajiem projektiem ir igauņu režisora Rainera Sarneta spēlfilma "Neredzamā cīņa" ("The Invisible Fight"), kas top kā Igaunijas, Latvijas, Vācijas, Somijas un Grieķijas kopražojums, filmas kopējais budžets ir 2 500 000 eiro, "Eurimages" piešķīrums – 360 000 eiro.

Režisors Rainers Sarnets ir pazīstams arī Latvijā, viņa iepriekšējā filma "Novembris" 2017. gada rudenī saņēma Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) galveno balvu un kopumā ieguvusi vairāk nekā 20 starptautiska un nacionāla mēroga balvas. Filmā "Neredzamā cīņa" režisors turpina radīt unikālu vizuālu pasauli, turklāt tā būs kungfu komēdija, kas norisinās pareizticīgo klosterī 20. gadsimta 70. gadu Padomju Savienībā. Filmas varoņiem kungfu ir veids kā pārvarēt savu personīgos dēmonus – lepnību, iedomību un iekāri.

Latvijas puses iesaistīšanās projektā būs nozīmīga, jo lielāko daļu filmas plānots uzņemt Latvijā. Tādēļ no Latvijas puses paredzēta līdzdalība filmas vizualitātes veidošanā (scenogrāfija un kostīmi), arī filmas mūzikas radīšanā. Filma top ar Nacionālā Kino Centra atbalstu un Rīgas Filmu fonda līdzfinansējumu, tā plānota kā piecu valstu kopprodukcija – Igaunija (studija Homeless Bob Production), Latvija (White Picture), Vācija (The Post Republic, Rapid Eye Movies), Somija (Helsinki Filmi) un Grieķija (Neda Film).

Otrs ar Latviju saistītais projekts ir režisores Inekes Houtmanes filma "Grāmata par visu" ("The Book of Everything"), kuras kopējais budžets ir 1 900 000 eiro, "Eurimages" piešķīrums – 145 000 eiro. Filma ir stāsts par mazu zēnu sešdesmitajos gados, viņš dzīvo striktā, ārkārtīgi reliģiskā ģimenē, kur tēvs ik pa laikam paceļ roku pret pārējiem ģimenes locekļiem, jo viņi ilgojas pēc brīvības, kas valda pārējā pasaulē viņiem apkārt. Tomass gūst mierinājumu, ierakstot savas izjūtas "Grāmatā par visu", un fantāzijā, kur Jēzus atdzīvojas un palīdz zēnam sakopot drosmi, lai stātos pretī agresoram.

Filma plānota kā divu valstu kopražojums – Nīderlande (studijas Kaap Holland Film un Fatt Production), Latvija (White Picture). Filma top ar Nacionālā Kino Centra līdzfinansējuma atbalstu.

Ineke Houtmane ir pieredzējusi režisore, kas jau vairākkārt ekranizējusi Nīderlandē populārā rakstnieka Gūsa Kuijera darbus, tai skaitā uzņēmusi bērnu filmas "Polleke" (2003) un "Madelief" (1998), kas savulaik atlasītas Berlinālei un saņēmušas apbalvojumus nozīmīgos festivālos.

Kā akcentē Matīsa, iespējams, lielākā zvaigzne filmas aktieru ansamblī ir Katja Herbersa (Katja Herbers), kas skatītājiem pazīstama no seriāliem "Westworld", "Manhunt", "Manhattan" un "The Leftovers", bet Nīderlandes producēšanas kompāniju "Kaap Holland Film" un "Fatt Production" pieredzē ir daudzi pasaulē pazīstami projekti – piemēram, studija "Kaap Holland Film" strādājusi kā minoritārais kopproducents filmā "Dunkirk" ("Denkērka"), kas saņēmusi vairāk nekā 60 apbalvojumus (starp tiem trīs "Oskari" un viens BAFTA).

"White Picture" ir jauna studija, to 2020. gada janvārī dibinājusi producente Alise Ģelze, uzsākot savu radošo un profesionālo darbību neatkarīgi no studijas "Tasse Film". Šobrīd "White Picture" strādā pie Jura Kursieša trešās spēlfilmas "Barbari" ražošanas sagatavošanas, tāpat uzsākts darbs pie režisoru Armanda Zača un Tīnas Zariņas debijas spēlfilmu attīstīšanas.