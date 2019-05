Latvisks spiegu trilleris uz vēstures fona. Seriāla 'Sarkanais mežs' apskats

Nupat Latvijas Televīzijā noslēdzās pēdējais ar simtgadi saistītais kinoprojekts – daudzsēriju filma "Sarkanais mežs", kas kļuva par LTV simtgades seriāla projektu konkursa laureāti. Par "Sarkano mežu" jau rakstīts samērā plaši, tāpēc šķita interesantāk sagaidīt seriāla noslēgumu (visas sērijas brīvi skatāmas vietnē "Replay.lsm.lv") un mēģināt piedāvāt ko līdzīgu kopsavilkumam. Brīdinu, ka rakstā tiks atklātas atsevišķas sižeta peripetijas, tomēr centīšos atturēties no detalizētiem pārstāstiem.

Iesākumā par "Sarkano mežu" mūsdienu seriālu mežonīgās konkurences apstākļos. Kopš "Sarkanā meža" demonstrācijas uzsākšanas martā seriāls saņēmis lielākoties pozitīvas atsauksmes – gan no kritiķiem, gan publikas, kas novērtēja "Sarkanā meža" veidotāju izvēlēto tēmu un tās atspoguļojumu, gan aktierdarbu, gan seriāla tehniskās kvalitātes, kopumā to atzīstot par ne tikai "simtgades seriāla" cienīgu produktu, bet arī vienu no labākajiem pašmāju televīzijas seriāliem, kas pozitīvi izceļas uz kopējās produkcijas fona. Bez šaubām, seriāla producente Arta Ģiga un tā veidotāji – režisori Normunds Pucis un Armands Zvirbulis, scenāristi Matīss Gricmanis un Ivo Briedis, operators Uldis Jancis, komponists Zigmars Liepiņš – ir pieredzējuši profesionāļi, kas jau iepriekš strādājuši pie dažādiem televīzijas un kino projektiem, tiesa, to kvalitāte gan bijusi visai atšķirīga. Tomēr seriālam piešķirtais budžets – ap 700 000 eiro –, lai gan uzskatāms par pieticīgu uz pasaules fona (piemēram, "Troņu spēļu" 8. sezonā vienas sērijas budžets jau pārsniedz 10 miljonus dolāru), ir, teiksim tā, pieklājīgs Latvijas seriālu mērogam. Zemā pašmāju seriālu kvalitāte jau ilgāku laiku ir bijis viens no televīzijas skatītāju karstākajiem pārmetumiem vietējai televīzijai, un viens no "Sarkanā meža" mērķiem, šķiet, ir bijis mainīt priekšstatu par latviešu seriālu kā kaut ko morāli un vizuāli bezcerīgi novecojušu, ar vājas "ziepenes" līmeņa sižetu un dialogiem, stīvu aktierspēli un lētu interjeru. Pēdējais patiesi veiksmīgais un skatītāju vidū iemīļotais varētu būt vērienīgais LTV projekts "Likteņa līdumnieki", kura pēdējā sezona tapusi pirms desmit gadiem.

Šajā ziņā mežabrāļu spiegu drāma patiesi izceļas – jūtama uzmanīga attieksme pret darbības vides rekonstrukciju un apģērbiem, iedziļināšanās vēsturiskajās detaļās, kopumā veiksmīgi piemeklētas darbības vietas un rekvizīti, gaumīgs operatora un komponista darbs (kritiku gan saņēmusi Ginta Grāveļa iedziedātā tituldziesma). Atzinību pelnījuši arī scenāristi, kuri centušies 12 sērijās sapludināt starptautisku spiegu afēru ar vēsturisko situāciju Latvijā 1949. gadā un, izmantojot reālus notikumus, nav baidījušies ļaut fantāzijai vaļu, domājot par spriedzes kāpināšanu un "klifhangeriem" jeb intrigas uzturētājiem katras sērijas noslēgumā. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, vai varam uzskatīt "Sarkano mežu" par konkurētspējīgu uz pasaules fona? Saprotams, tā ir tikai teorētiska konkurence, jo nesalīdzināmie budžeti uzliek skaidrus ierobežojumus tam, ko iespējams radīt kadrā, kaut vai dārgo datorefektu un eksterjeru ziņā. Tiesa, budžets neierobežo domas atvēzienu, un pārdomāts scenārijs vienmēr ir vērtīgāks par vislabākajiem specefektiem. Jūtams, ka "Sarkanā meža" scenāristi ir centušies sekot aktuālajām tendencēm, lai radītu pretrunīgus personāžus un pamatīgi savērpta sižeta līkločus, attīstot darbību paralēli vairākās līnijās, iepinot nodevības un dubultnodevības un nebaidoties aizsūtīt uz viņsauli skatītājiem simpatizējošus varoņus, tikmēr atstājot pie labas veselības un labklājības tos, kas no sirds būtu pelnījuši turp doties.

Tomēr seriāla notikumu attīstība nav viendabīga – brīžiem darbības gaita šķiet tāda kā iestigusi, brīžiem tā pārlec uz priekšu pārāk strauji, atstājot skatītāju neizpratnē (īpaši to, manuprāt, var attiecināt uz Jurija Djakonova attēlotā Rubeņa brīnumaino pazušanu un tikpat brīnumaino atgriešanos – vai man vienīgajam šķiet, ka seriāla veidotājiem būtu bijis vērtīgi sekot šī harismātiskā varoņa dēkām, nevis atstāt tās ārpus ekrāna?). Personāži, protams, būtu atsevišķa raksta vērti, tomēr, ja runājam virspusēji, tad "Sarkanais mežs" mazliet sirgst ar problēmu, ko varētu apzīmēt kā "pelēcīgie pozitīvie varoņi pret interesantajiem sliktajiem puišiem". Labi zināms, ka saistošus antagonistus radīt ir daudz vieglāk, nekā lauzīt galvu, kā izvest pozitīvos tēlus ārpus baltās zonas. Tomēr autori ir pelnījuši uzslavas, jo atturējušies no striktas tēlu dalīšanas melnbaltās kategorijās, respektīvi, mežabrāļu idealizēšanas un čekistu demonizēšanas – tie ir cīnītāji katrs savā frontes pusē, ar savu rīcības motivāciju un pārliecību, taču seriāls nemēģina skatītājiem par varītēm uztiept, kura pusē ir taisnība, kurš šajā situācijā ir labais un kurš – sliktais.

Jēkaba Reiņa atveidotais Vitolds ir samērā klasisks "pelēcīgais pozitīvais varonis", kaut scenāristi viņu laimīgā kārtā ir apveltījuši ar dažām vājībām, kas pamato gan viņa motivāciju doties bīstamajā misijā (ne jau tikai plika ideālisma vai naudas dēļ), gan kļūst par iemeslu viņa iekrišanai čekas rokās. Taču Vitolds kļūst patiešām interesants tikai pašās seriāla beigās, it īpaši noslēguma sērijā viņa personība beidzot tiek apveltīta ar to duālismu un noslēpumainību, ko mēs cerējām sagaidīt jau pašā sākumā. Varbūt atstājot iespēju potenciālam turpinājumam? Jāuzteic Jēkaba Reiņa aktierspēle, kas, lai gan mazliet kokaina, tomēr šķiet atbilstoša Vitolda personībai, kā arī aktiera teicamie fiziskie dotumi, kas jau pēc pirmajām sērijām liek uz viņa varoni raudzīties kā īstenu latviešu Džeimsu Bondu. Tikmēr viņa mīļotā Velta, ko pārliecinoši iemieso Agnese Cīrule, ir apveltīta ar ne mazāk spēcīgu raksturu, taču viņai – un tas ir saprotams seriāla vēsturiskajā kontekstā – ir ļoti niecīgas iespējas ietekmēt notikumu gaitu, drīzāk viņas uzdevums ir palīdzēt skatītājam iepazīt Latvijas vēstniecības sadzīvi Londonā un mazliet pavērt priekškaru uz latviešu un britu slepeno dienestu plāniem. Aktīvāk darbībā Velta atgriežas tikai seriāla noslēgumā, līdz tam viņa vienkārši "šeit ir", un jūtams, ka scenāristi ir centušies izdomāt, ko viņai seriālā īsti iesākt.