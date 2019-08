Līdz ar jauno mācību gadu atklās Antuāna Duanela kino skolu jauniešiem

Līdz ar jauno mācību gadu kinoteātrī "Kino Bize" tiks atklāta Antuāna Duanela kino skola. Pieteikšanās nodarbību kursam jauniešiem būs atvērta līdz pat 6. septembrim, portālu "Delfi" informē "Kino Bize" pārstāvji.

"Fransuā Trifo filmas brīžiem apjukušā, brīvību meklējoša un ļoti dzīvā varoņa vārdā iedvesmotā kino skola būs vieta, kur satiksies labas filmas, aizrautīgi lektori un cilvēki, kas tic, ka ekrāns var palīdzēt ieraudzīt jūru," raksta lekciju cikla rīkotāji.

Kā uzskata "Kino Bize" pārstāvji, kino ir kļuvis par populārāko un arī ietekmīgāko vizuālās mākslas formu. Nekritiski attiecoties pret skatīto, jaunieši var pat nenojaust, ka domā par dzīvi, attiecībām, vēsturi vai rīkojas "kā kino" – atkārto kādas filmās noskatītas darbības vai izteicienus. Šobrīd Latvijas pamatskolās un vidusskolās kino mākslas apguve nav iekļauta obligātajā mācību programmā un jaunam cilvēkam ir viegli kļūt par kino patērētāju, tāpēc mēs vēlamies izveidot platformu, kur domubiedriem satikties un apgūt iepriekš neapzināto. Antuāna Duanela kino skolas galvenā intonācija nebūs pedagoģiska, tā būs iespēja kopā ar aizrautīgiem lektoriem iepazīties ar labu kino, kļūt par uzmanīgiem skatītājiem ne tikai attiecībā pret to, kas notiek uz ekrāna, bet katra paša dzīvē. Skolas izveidē iedvesma ir smelta no franču esejista, kino pasniedzēja un izglītības darbinieka Alēna Bergalā, kurš savā grāmatā par kino izglītību raksta, cik svarīgi ar labu kino iepazīties jau skolas gados un to, ka par filmām jāmāca ar aizrautību un cieņu, neattiecoties pret to kā pret izklaidi, taču vienlaikus šim procesam jābūt brīvam un dzīvam.

Pirmais kino skolas nodarbību kurss sastāvēs no astoņām lekcijām, kuras vadīs Viktors Freibergs, Daniela Zacmane un Lāsma Bērtule. Tas norisināsies no septembra līdz decembrim katru otro nedēļu. Kurss paredzēts jauniešiem vecumā no 11 līdz 16 gadiem. Lekciju laikā varēs uzzināt gan kā radies kino, kā tehnikas attīstība ietekmējusi kino veidošanu, kādi ir filmu žanri, no kurienes nāk dažādi bieži lietoti citāti un redzēti tēli, gan uzlabot tādas prasmes kā spēju novērot, lasīt metaforas, domāt kritiski un izteikt viedokli.

Nodarbību grafiks:

12. septembris pulksten 17.00 – Kas ir "kino valoda"? Viktors Freibergs

26. septembris pulksten 17.00 – Kā "lasīt kino"? Viktors Freibergs

8. oktobris pulksten 17.00 – Analogā/eksperimentālā kino noslēpumi. Lāsma Bērtule

22. oktobris pulksten 17.00 – Kino žanri un to pazīmes. Daniela Zacmane

7. novembris pulksten 17.00 – "Coming of age" jeb "pieaugšanas" filmas. Daniela Zacmane

21. novembris pulksten 17.00 – Džeimsa Bonda kino misija. Daniela Zacmane

5. un 19. decembris pulksten 17.00 - Divu pārējo lekciju laikā tiks apskatīti atsevišķi pasaules un Latvijas kino vēsturē nozīmīgi režisori un tēmas, kuru izvēli varēs ieteikt kursa dalībnieki.

Kino skolas lekciju ciklam iespējams pieteikties nopērkot biļeti bezrindas.lv. Nākot ar biļeti uz pirmo nodarbību, tā tiks apmainīta pret Kino Bize biedra karti, kas dos iespēju gan apmeklēt visas lekcijas, gan piedāvās citas priekšrocības visas kino sezonas laikā.