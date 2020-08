'Lielajam Kristapam' pieteiktas par 30 filmām mazāk nekā pērn

Līdz ar 15. augustu noslēgusies filmu pieteikšana Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps", ziņo organizatori – Latvijas Kinematogrāfistu savienība. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gandrīz visās kategorijās vērojams neliels pieteikumu skaita kritums. Kopumā šogad izvērtēšanai iesniegti 65 pieteikumi, kas ir par 30 mazāk nekā iepriekš.

Kā informē Latvijas Kinematogrāfistu savienības pārstāvji, pieteikumu vidū ir pilnmetrāžas, īsmetrāžas spēlfilmas, dokumentālas filmas, animācija un studentu filmas.

Organizatori vēsta, ka šogad pieteikumu klāsts izceļas ar daudzveidību – pieteiktas gan filmas, kas jau guvušas plašu skatītāju atzinību, gan nišas filmas – mākslinieciski autordarbi. Pieteikumu vidū arī vairāki starpdisciplināri darbi – dokumentāla animācija (Ilzes Burkovskas-Jakobsenas "Mans mīļākais karš"), spēlfilma ar dokumentālas filmas iezīmēm (Matīsa Kažas "Kino un mēs"), muzikā-las dokumentālas filmas (Aijas Bley "Mēs gribējām izmainīt pasauli", Mārtiņa Grauda "Koku opera" un Aleksandra Okonova dainu kamermistērija "Es karā aiziedams"). Vairākas filmas ceļu pie Latvijas skatītājiem uzsāks rudenī – "Mans mīļākais karš", spēlfilmas "Maiņa" (rež. Reinis Kalviņš) un "Ko zina Klusā Gerda" (rež. Jevgeņijs Paškēvičs), dokumentālā filma "Homo Sovieticus" (rež. Ivo Briedis) un citas.

Nacionālajai kino balvai pieteiktas 10 pilnmetrāžas spēlfilmas (iepriekš 14), no tām divas ir mazākuma kopražojuma filmas – "Neredzams" un "Dzimtene". Abām filmām Latvijas producents ir "Studija Lokomotīve". Starp pieteikumiem arī debijas filmas – Reiņa Kalviņa "Maiņa" un Kārļa Lesiņa "Izmisums". Šogad konkursam pieteiktas astoņas īsmetrāžas spēlfilmas (iepriekš 11), no tām piecas ir režisoru debijas īsmetrāžas spēlfilmas. Jāpiebilst, ka "Lielā Kristapa" ietvaros labākās debijas filmas kategorijā uz balvu var pretendēt režisora pirmā patstāvīgi uzņemtā filma vispār, neatkarīgi no filmas veida un garuma.

Dokumentālo filmu kategorijās pieteiktas 10 pilnmetrāžas dokumentālās filmas (iepriekš 19) un 13 īsmetrāžas dokumentālās filmas (iepriekš 10), no tām piecas ir režisoru debijas īsmetrāžas do-kumentālās filmas – debitē Aleksandrs Okonovs, Arnis Slobožaņins, Pauls Dombrovskis, Andra Doršs, Katrīna Tomašicka un Laura Meļķe.

Animācijas kategorijā pieteiktas 12 filmas (iepriekš deviņas), no tām viena ir pilnmetrāžas animācija un viena – sēriju cikls. No pieteiktajām filmām divas ir režisoru debijas animācijā – debitē Anna Zača kā līdzautore tandēmā ar Nilu Skapānu un Marta Selecka.

Studentu filmu konkursam pieteiktas 12 filmas (iepriekš 21), tās pārstāv Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālo Filmu skolu, Latvijas Mākslas akadēmiju un Rīgas Stradiņa universitāti.

Šī gada Nacionālās kino balvas nominanti tiks paziņoti oktobra sākumā, atlases komisija, kas izvirza nominantus, jau ir sākusi darbu. Šogad Nacionālās kino balvas atlases komisijā strādā Daira Āboliņa (starptautiskās kinokritiķu asociācijas FIPRESCI Latvijas nodaļa), Aija Bērziņa (Latvijas Kinoproducentu asociācija), Jānis Eglītis (Latvijas Kinooperatoru ģilde), Jānis Kalniņš (Latvijas Filmu mākslinieku ģilde), Arvīds Krievs (Latvijas Kinematogrāfistu savienība), Kristīne Matīsa (Nacionālais kino centrs) un Ieva Viese (Latvijas Animācijas asociācija). Ekspertiem būs jānoskatās visas pieteiktās filmas, kuru kopējais ekrāna laiks pārsniedz 50 stundas.

Nacionālā kino balva šogad norisināsies no 13. līdz 16. novembrim kinoteātrī "Splendid Palace", balvu pasniegšanas ceremonija būs vērojama klātienē vai Latvijas Televīzijas tiešraidē 15. novembrī.