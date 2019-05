Lielbritānijā pirmizrādīs dokumentālo filmu par dubultaģentu Imantu Lešinski

Jūlijā Šefīldas dokumentālo filmu festivālā Lielbritānijā pasaules pirmizrādi piedzīvos režisoru Ginta Grūbes un Jāka Kilmi dokumentālā filma "Spiegs, kurš mans tēvs", kas ir Ievas Lešinskas-Geiberes stāsts par tēvu, divu politisko sistēmu dubultaģentu aukstā kara laikā. Savukārt Latvijā tā būs skatāma rudenī, portālu "Delfi" informē filmas veidotāju pārstāvji.

Filmu studijā "Mistrus Media" veidotās dokumentālās filmas starptautiskās versijas nosaukums ir "My father the spy", un filmas pasaules pirmizrāde notiks Šefīldas dokumentālo filmu festivālā ("Sheffield Doc/Fest"), kas tiek uzskatīts par lielāko festivālu Lielbritānijā un trešo lielāko dokumentālā kino festivālu pasaulē. 2019. gadā Šefīldas festivāls norisināsies jau 25. reizi, šogad no 6. līdz 11. jūnijam. Režisoru Ginta Grūbes un Jāka Kilmi veidotā filma "Spiegs, kurš mans tēvs" festivālā tiks demonstrēta konkursa skatē "Doc/Adventures". Tai atlasītas filmas, ko festivāls raksturo kā "ceļojumu dramatisku stāstu un sarežģītu dzīves ceļu labirintā. Skarbi atklātās, neformālās un bieži vien smagās kopīgo piedzīvojumu ainas rāda draudzību – reizēm tikko aizsākušos, bet reizēm radikāli tuvu."

Filma "Spiegs, kurš mans tēvs" ir personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties aukstā kara aizskatuvē. Filma vēsta par tulkotājas un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu un notikumiem, kas risinājās pirms 40 gadiem. 1978. gadā Ieva kā studente viesojās ASV pie tēva Imanta Lešinska, kurš tobrīd strādāja PSRS diplomātiskajā misijā ANO, nolēma pārbēgt ASV pusē un šo piedāvājumu izteica arī savai meitai. Ģimenei tika piešķirtas jaunas personu identitātes un piedāvāts sākt dzīvi kā citiem cilvēkiem. 80. gadu vidū, pēc tam, kad Imants Lešinskis bija publiski nācis klajā ar VDK darbību Latvijā izgaismojošiem faktiem, viņš nenoskaidrotos apstākļos nomira.

Filma ir Ievas Lešinskas-Geiberes mēģinājums noskaidrot patiesību par savu tēvu un tiem aukstā kara notikumiem, kuros viņa pati bija iesaistīta. Filmā, kas balstīta Ievas atmiņās un dienasgrāmatu pierakstos, piedalās arī notikumu aculiecinieki, bijušie ASV Federālās izlūkošanas biroja un Centrālās izlūkošanas pārvaldes, PSRS Valsts drošības komitejas darbinieki, izlūkdienestu vēstures eksperti, filmā izmantots plašs dokumentālo arhīvu materiāls.

"Sākot veidot šo filmu, tā sauktā "jaunā aukstā kara" notikumi tikai sāka pieņemties spēkā un filma par slavenāko aukstā kara dubultaģentu Imantu Lešinski un viņa ģimeni iemantoja jaunu nozīmi. Es esmu ļoti pateicīgs Ievas ģimenei par uzticēšanos un gandarīts, ka filmas pasaules pirmizrāde notiks šajā prestižajā kinofestivālā," stāsta filmas producents un viens no režisoriem Gints Grūbe. "Filma ir personisks stāsts par vēsturiskiem aukstā kara spiegu pasaules notikumiem, par kuriem mēdz teikt, ka oficiāli pēc 30 gadiem it kā iespējams noskaidrot patiesību, taču slepeno dienestu pasaulē ir citādi noteikumi."

"Es mīlu spiegu stāstus, un man vienmēr gribējies kādu uzfilmēt. Tāpēc ar lielu prieku noklausījos Ievas, visīstākā dubultaģenta meitas dzīvesstāstu. Cilvēks, kurš man to pastāstīja, ir mans draugs Gints, un šī saruna notika 2009. gadā. Pārējais, kā mēdz teikt, "jau ir vēsture", vismaz es atļaujos šos desmit garos plānošanas un uzņemšanas gadus uzskatīt par gabaliņu no vēstures. Ievas dramatiskais stāsts mani paņēma savā varā jau no pirmā brīža, tomēr tajā netrūkst arī traģikomisku, pat absurdu un smieklīgu brīžu – laimīgā kārtā mūsu filmas varone nav zaudējusi savu brīnišķīgo humora izjūtu," atzīst otrs filmas režisors un igauņu puses producents Jāks Kilmi.