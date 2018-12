LKA Nacionālajā Filmu skolā notiks studentu filmu maratons

Sestdien, 15. decembrī, no pulksten 11.00 līdz pusnaktij Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Nacionālās Filmu skolas kinoteātrī Elijas ielā 17 visas dienas garumā norisināsies LKA maģistra programmas "Audiovizuālā māksla" absolventu diplomdarbu skate.

Ieeja uz pasākumu ikvienam interesentam – bez maksas. Katra filma dienas gaitā tiks demonstrēta divas reizes; daļai no pasākumā demonstrētajām filmām būs subtitri angļu valodā.

Filmu skates programmu veido desmit diplomdarbi, ko 2018. gadā uzņēmuši LKA maģistra programmas "Audiovizuālā māksla" studenti. To vidū ir trīs pirmizrādes: komēdija "Meistars un Marģers" (rež. Dāvis Dreimanis), kā arī divas pilnmetrāžas dokumentālās filmas – "Zorjana Horobraja" (rež. Elita Kļaviņa) un vēsturiskā dokumentālā drāma "Bez varoņiem? Lubāna klānos 1944-1951" (rež. Gunta Gaidamaviča). Programmā iekļautas arī īsfilmas "Lelles" (rež. Ieva Norvele) un "Pieķēdētais" (rež. Jānis Zarāns), kas pirmizrādi piedzīvoja starptautiskā īsfilmu festivāla "2Annas" Baltijas konkursa skatē.

Vairākas no programmā iekļautajām studentu filmām šogad bija nominētas nacionālajai kinobalvai "Lielais Kristaps", to skaitā komēdijas "Naktsmaiņa" (rež. Jānis Jozauskis) un "Debesu ciemiņš" (rež. Māris Bezmers), "Lielo Kristapu" ieguvusī meta-komēdija "Viesturs Kairišs iznāk no meža" (rež. Marta Elīna Martinsone), zinātniskās fantastikas drāma "Viņu sauca Haoss Bērziņš" (rež. Signe Birkova), kas izrādīta arī Rīgas Starptautiskā kinofestivāla īsfilmu konkursā, kā arī farss "Kolektīvs.ES" (rež. Adriāna Roze), kas demonstrēta arī Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā, festivāla "2Annas" Baltijas konkursā un Lietuvas kinoforuma "Scanorama" īsfilmu konkursa programmā.

Skatē iekļautajās aktierfilmās spēlē virkne Latvijā pazīstamu aktieru – Guna Zariņa, Vilis Daudziņš, Egons Dombrovskis, Inga Tropa, Andrejs Možeiko, Jānis Vimba, Ivars Kļavinskis, Akvelīna Līvmane, Andris Bērziņš, Mārtiņš Meiers, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Ģirts Krūmiņš, Dace Everss, Santa Didžus u.c.

LKA Nacionālās Filmu skolas studentu filmu maratona programma 15. decembrī:

11:00 "Naktsmaiņa" (rež. Jānis Jozauskis, 20')

11:20 "Zorjana Horobraja" (rež. Elita Kļaviņa, 63')

12:25 "Bez varoņiem? Lubāna klānos 1944-1951" (rež. Gunta Gaidamaviča, 104')

14:10 "Meistars un Marģers" (rež. Dāvis Dreimanis, 28')

14:40 "Kolektīvs.ES" (rež. Adriāna Roze, 21'; angļu subtitri)

15:00 "Debesu ciemiņš" (rež. Māris Bezmers, 30', angļu subtitri)

15:30 "Pieķēdētais" (rež. Jānis Zarāns, 25', angļu subtitri)

15:55 "Viņu sauca Haoss Bērziņš" (rež. Signe Birkova, 25', angļu subtitri)

16:20 "Viesturs Kairišs iznāk no meža" (rež. Marta Elīna Martinsone, 33', angļu subtitri)

17:00 "Lelles" (Ieva Norvele, 31', angļu subtitri)

