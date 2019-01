LMT uzsāk jauna oriģinālseriāla filmēšanu; meklē jaunos aktierus būtiskām lomām

Latvijas Mobilais Telefons (LMT) šā gada pavasarī uzsāks jauna oriģinālseriāla filmēšanu. Tas jau šī gada rudenī būs skatāms LMT viedtelevīzijā. Gatavojoties filmēšanai, radošā komanda meklē divus gados jaunus aktierus seriāla sižetā būtiskām lomām, portālu "Delfi" informē LMT pārstāvji.

Topošais seriāls iecerēts kā attiecību drāma ar komēdijas un fantastikas elementiem, kura centrā ir jauna, pašpārliecināta sieviete – informācijas tehnoloģiju speciāliste. Viņai ir veiksmīga karjera, bet viņa nav īsti apmierināta attiecībās ar mīļoto vīrieti. Vai mākslīgā intelekta radītā ideālā pasaule spēs aizstāt īstu mīlestību un ļaus dzīvot laimīgi bez sāpēm un pārdzīvojumiem?

Šobrīd lomām seriālā tiek meklēts 12–15 gadus vecs zēns un 12–15 gadus veca meitene. Motivācijas vēstuli un fotogrāfiju e-pastā serials@lmt.lv radošā komanda gaidīs līdz 1. februārim. Darbs pie seriāla filmēšanas sāksies martā.

Šā gada pavasarī plānots uzņemt seriāla pirmās desmit sērijas. Seriālu veidos režisors Uldis Cipsts, kura vadībā tapuši jau seši pašmāju seriāli, tostarp "Šķiršanās formula".

"Jaunais projekts, kuru veidosim kopā ar LMT, Latvijā daudzējādā ziņā būs unikāls. Stāsts ir par to, ka mēs tiecamies pēc perfekcijas gan karjerā, gan attiecībās, taču īsta cilvēcība nevar būt nevainojama. Mums ir bail no kļūdām un sāpēm, tāpēc daudzas lietas vispār paliek virtuālas – tikai mūsu domās, un vieglāk nemaz nesākt kaut ko darīt. Taču, ja spējam pieņemt gan sevi, gan citus ar visām vājībām, ja atzīstam, ka drīkstam kļūdīties, tas ļauj mums pāriet no domām pie darbiem," pauž režisors Uldis Cipsts.

Seriāla scenārija autori ir dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce un aktieris Artūrs Dīcis. Abi plašāk pazīstami kā teātra dramaturgi, lai gan abiem ir pieredze arī kino un TV seriālu jomā. Rasa Bugavičute-Pēce ir scenāriju līdzautore vairākām Andreja Ēķa filmām, savukārt Artūrs Dīcis strādājis kā vairāku labi zināmu TV seriālu dialogu autors. Šis ir pirmais dramaturgu kopdarbs, un abus rakstošos prātus vieno vēlme rakstīt par mūsdienu cilvēkiem un viņiem aktuālām, izprotamām problēmām.

"Rakstīt scenāriju seriālam jau pats par sevi ir izaicinājums, un arī seriāla žanra specifika, kas skar tehnoloģiju un fantastikas pasauli, Latvijas seriālu pasaulē ir kas nebijis. Taču – jo izaicinošāks uzdevums, jo lielāka motivācija un vēlme apliecināt, ka mēs varam! Drošības sajūtu par to sniedz komanda, ar kuru tiešām esam "uz viena viļņa" un ar kuru, manuprāt, mums ir līdzīgas gaumes robežas. Tas ļauj brīvi strādāt! Un tas ir ļoti patīkami," stāsta Rasa Bugavičute-Pēce.

Savukārt Artūrs Dīcis uzsver, ka scenārista panākumus lielā mērā nosaka spēja radīt daudzslāņainu saturu: "Mūsdienās skatītājiem ir vienlīdz svarīgi, lai seriāls būtu komisks un izklaidējošs, bet arī saturīgs. Labs seriāls ir tāds, kas cilvēkam ļauj izsmieties un lieliski pavadīt laiku, un, ja viņš grib, var skatīties tikai šo virsējo slāni. Bet vienlaikus tur ir nopietns saturs un aktierim ir, ko spēlēt. Mūsu stāstā galvenajai varonei ir izvēle, kurā pasaulē foršāk dzīvot – mākslīgajā vai īstajā, kas ir ar problēmām, trūkumiem, toties īsta."