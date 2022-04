LMT Viedtelevīzija demonstrēs 'Lielā Kristapa 2021' labākās dokumentālās filmas

Pavasarī LMT Viedtelevīzijas saturs tiks papildināts ar divām nozīmīgām pašmāju dokumentālajām filmām, kas nule kā ieguvušas Latvijas kinematogrāfa augstāko balvu – "Lielo Kristapu". Režisora Andreja Verhoustinska dokumentālā filma "Delle" apbalvota kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma, savukārt režisors Ivars Zviedris par savu jaunāko veikumu "Uz neredzīti, Brasa" saņēmis "Lielo Kristapu" kā labākais dokumentālā kino režisors.

No 1. aprīļa LMT Viedtelevīzijas abonenti varēs noskatīties režisora Ivara Zviedra dokumentālo filmu "Uz neredzīti, Brasa", kas filmu veidotājam raksturīgajā manierē smalki un precīzi atklāj neviennozīmīgas sociālās izpausmes nošķirtā vidē – Brasas cietumā –, kas vada savas pēdējās dienas.

"1905. gadā celtais Brasas cietums tagad tiek slēgts kā novecojis un modernajām prasībām neatbilstošs. Ieslodzītie tiek pārcelti citur. Kas valstij viens lēmums, indivīdiem dzīves pavērsiens. "No mājām braucu prom," saka kāds, kurš Brasā pavadījis pusi sava mūža. Pašu rokām viņi iznīcina savu veco sadzīvi, spriež par agrākiem laikiem, iepazīstina ar cietuma dzīvi un likumiem. Tam visam būtu jāmainās – hodku, zeku un šmonu pasaulē tagad ienāks tādi vārdi kā integrācija, adapcija, modernizācija. Taču tam līdz galam netic pat darbinieki. Filmas varoņi savā dzīvē atkal ir robežas priekšā – kurš no vecā uz jauno, kurš no ieslodzījuma uz brīvību," par filmu raksta tās veidotāji.

avukārt no 1. maija LMT Viedtelevīzijā tiks demonstrēta dokumentālā filma "Delle", kas veltīta izcilās mākslinieces Birutas Delles dzīvei. "Lielā Kristapa" žūrija, piešķirot tai labākās pilnmetrāžas dokumentālās filmas balvu, filmu raksturojusi šādi: "smalks portretējums un kopumā emocionāli spēcīga filma, kas pēta mīlestības, ilgošanās un zaudējuma tēmas. Filmas centrā ir viena vienīga galvenā varone, kura ir veltījusi savu dzīvi mākslai un sniegusi kino veidotājiem vēl nebijušu pieeju saviem darbiem un savam traģiskajam dzīvesstāstam. Rūpīgi strukturēto naratīvu papildina starptautiski ļoti augstā līmenī veidota montāža un operatora darbs; režisors ir arī apveltīts ar īpašu talantu darbā ar savas filmas personāžiem."

LMT Viedtelevīzija piedāvā noskatīties arī citas augstvērtīgas Latvijā tapušas dokumentālās filmas. Jau drīzumā repertuārā tiks ieļauta filma "Vārpa. Apsolītā zeme" (2017), kas izklāsta stāstu par latviešu baptistu komūnu Brazīlijā, un filmu klāsts tiek nepārtraukti papildināts ar rūpīgi izmeklētiem darbiem.