'Lote un pazudušie pūķi' iekļauta Berlīnes kinofestivāla programmā

Filmu studijas "Rija" jaunākā filma – pilnmetrāžas animācija "Lote un pazudušie pūķi", kas tapusi kopsadarbībā ar Igaunijas animatoriem, iekļauta Berlīnes kinofestivāla programmas "Generation" konkursa programmā, kur tā sacentīsies ar citām bērnu un jauniešu auditorijai veidotām filmām, portālu "Delfi" informē studijas pārstāvji.

"Kristāla lāci" piešķir jauniešu žūrija, un uz Latviju līdz šim atbraukuši jau divi "lācēni" – 1995. gadā par Nila Skapāna leļļu animācijas īsfilmu "Lidojam?!", kas tapusi seriālā "Munks un Lemijs", un Renāra Vimbas pilnmetrāžas debijas filma "Es esmu šeit" (2016).

Kā uzsver animācijas filmas "Lote un pazudušie pūķi" Latvijas producents Vilnis Kalnaellis, "Lotes" iekļaušana Berlīnes konkursa programmā ir ļoti pagodinoša, jo īpaši tāpēc, ka reti kad tāds gods tiek izrādīts pilnmetrāžas animācijas filmai. Filmu studijas "Rija" vadītājs pauž arī lepnumu, ka šī ir jau sestā studijas filma, kura tiks izrādīta Berlīnē – šāds gods bijis arī studijas filmām "Lote no Izgudrotāju ciema" (2006, rež. Janno Poldmā un Heiki Ernits), "Kad āboli ripo" (2009, rež. Reinis Kalnaellis), "Lote un Mēnessakmens noslēpums" (2011, rež. Janno Poldmā un Heiki Ernits), "Eizenšteins Guanahato"(2015, rež. Pīters Grīnevejs) un "Dziedošais Hugo un viņa neparastie piedzīvojumi" (2017, rež. Reinis Kalnaellis).

Jaunākajā filmā par suņumeitenes Lotes piedzīvojumiem Izgudrotāju ciematā ierodas divi zinātnieki – Kārlis Jenots un Viktors Vīķis. Viņi ir nolēmuši piedalīties sacensībās, kuru dalībniekiem jāsavāc pēc iespējas vairāk tautasdziesmu. Abu vislielākais sapnis ir ierakstīt, kā dzied mītiskais ugunsspļāvējs pūķis. Par to padzirdējušas, Lote un viņas mazā māsiņa Rozīte auj kājas, un piedzīvojumi var sākties!

Lēkājoši zaķi, darbos aizņemti surikati, runājoša zivs, kura dzīvo krūšu kabatiņā, zaķene-operdziedātāja – šie ir vien daži no varoņiem, ar kuriem savos piedzīvojumos iepazīsies Lote un viņas māsiņa Rozīte. Tāpat kā iepriekšējās filmas par Lotes piedzīvojumiem, arī šo režisējuši Janno Poldmā un Heiki Ernits. Filma ir Igaunijas un Latvijas kopražojums.

Berlīnes starptautiskais kino festivāls norisināsies no 2019. gada 7. līdz 17. februārim, filmas "Lote un pazudušie pūķi" Latvijas pirmizrāde notiks 21. februāri, un no 22. februāra to varēs noskatīties visā Latvijā – kinoteātros un "Shortcut".