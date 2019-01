Marta Selecka un Gustavs Terzens jaunā raidījumā atklās latviešu literatūras dārgumus

Ar jaunu projektu Latvijas Televīzijas ēterā atgriežas nešķiramais ceļotāju pāris – Marta Selecka un Gustavs Terzens, kurī šoreiz raidījumā "Literatūre" kopā ar rakstniekiem un grāmatām ceļos latviešu literatūras dārgumu pasaulē, portālu "Delfi" informē televīzijas pārstāve Krista Luīze Priedīte.

Martas Seleckas drosmīgā ideja – radīt raidījumu par literatūru, ir materializējusies. Režisors Uģis Olte atzīst: "Literatūre" nebija viegli ceļama darba nasta – likās, rakstnieki taču ir tādi puscaurspīdīgi pusdievi, kuriem ar reālo dzīvi nav nekāda sakara! Par ko mēs ar viņiem runāsim?" Tomēr realitātē izrādījās, ka visi deviņi Martas ceļabiedri ir interesanti, asprātīgi un atvērti, un viņi ne vien paši atklājušies skatītājiem, bet arī palīdzējuši no jauna atklāt leģendārus latviešu rakstniekus. Kamēr Marta apceļos Latviju kopā ar rakstniekiem, Gustavs ceļos atsevišķi, izmantojot grāmatu tekstus par ieganstu sarunām ar satiktajiem ļaudīm.

Komanda smej, ka latviešu literatūra kopš skolas laikiem daudziem ir drīzāk bieds, taču jaunais raidījums pierāda, ka "literatūra nekādā ziņā nav apputējusi", pēc pirmās sērijas noskatīšanās atzina kultūras žurnālists un dzejnieks, viens no ceļotājiem Toms Treibergs. Savukārt Inga Žolude uzsvēra, ka raidījuma komanda spējusi pierādīt, "ka tās nav grāmatas, nav veci, nodzeltējuši papīri kaut kādos arhīvos vai bibliotēkās – ka tā ir dzīva vide, dzīva telpa, kas joprojām eksistē". "Mēs jebkurš patiesībā varam tur ieiet iekšā un to sajust," viņa secina. "Man liekas, ka arī tiem cilvēkiem, kuri nav lasījuši nevienu grāmatu, tas [raidījums] tiešām varētu pamudināt viņus iepazīt kādu no grāmatām," norāda publiciste un dramaturģe Anete Konste.

Pirmajā raidījumā ceļojumā pa Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltās grāmatas" pēdām Neretas apkaimē dosies grāmatas "Jelgava 94" autors Jānis Joņevs. Vēlāk būs iespējams vērot vēl astoņu rakstnieku ceļojumus – Andris Akmentiņš dosies uz Valmieru un pievērsīsies Pāvila Rozīša darbam "Valmieras puikas". Gundega Repše pārstaigās Annas Brigaderes apvidu Tērvetē. Dzejniece Inese Zandere savus ceļa biedrus izvadās pa savām un Raiņa takām Sēlijā. Galvaspilsētu nepametīs dzejnieks Ronalds Briedis ar Montu Kromu sirdī un bērnu grāmatu rakstniece Luīze Pastore, kura pārbaudīs, kā izmainījies Zentas Ērgles aprakstītais Grīziņkalns. Guntis Berelis dosies uz Ķegumu atzīties jūtās Regīnai Ezerai, Jāņa Poruka trauksmainās dzīves mācības izgaismos rakstniece Inga Žolude, savukārt Toms Treibergs izsekos Andreja Kurcija gaitām.

Raidījuma trāpīgo nosaukumu radījis viens no tā varoņiem – rakstnieks Andris Akmentiņš. Uzņemšanas komanda lūdza rakstniekiem palīdzēt atrast tādu nosaukumu, kas visprecīzāk raksturotu jauno projektu, un "Literatūre" bija vislabākais variants, jo ietver gan literāro, gan ceļojuma aspektu.

"Literatūrē" LTV skatītāji varēs doties no 24. janvāra ceturtdienās pulksten 19.30 LTV1 un Replay.lv.