Melānija uz mūžu. 'Vējiem līdzi' aktrisei Olīvijai de Hevilendai – 104

Šā gada 1. jūlijā savu 104. dzimšanas dienu svin viena no šā brīža vecākajām slavenībām pasaulē – Holivudas zelta laikmeta aktrise Olīvija de Hevilenda. Savas karjeras laikā no 30. gadu vidus līdz 80. gadu beigām viņa nofilmējusies vairāk nekā 50 kino un televīzijas filmās, saņēmusi dažādus kino apbalvojumus, bijusi piecas reizes nominēta "Oskara" balvai un divas reizes to arī saņēmusi. Tomēr cauri laikiem publika viņu atceras kā Melāniju Hamiltoni no vēsturiskās drāmas "Gone With the Wind" ("Vējiem līdzi", 1939), kas nu – 80. gadus pēc uzņemšanas – rasu aizspriedumu un koloniālisma idealizēšanas dēļ nonākusi strīdu krustugunīs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Britu izcelsmes amerikāņu aktrise Olīvija de Hevilenda pasaulē nāca 1916. gada 1. jūlijā Japānā. Viņas tēvs Valters de Hevilends (1872–1968) bija profesors Tokijas Impēriskajā universitātē, bet māte Liliana pēc izglītības teātra aktrise, karjeru bija pametusi, lai dotos līdzi savam vīram. Tokijā nāca pasaulē arī Olīvijas de Hevilendas jaunākā māsa Džoanna, vēlāk pazīstama kā Holivudas aktrise Džoanna Fonteina (1917–2013).

1919. gadā abu meiteņu vecāki uzsāka sarežģītu un ilgu šķiršanās procesu, kas noslēdzās vien 1925. gadā, bet šajā laikā Liliana ar abām mazajām meitām pārcēlās uz ASV, kur apmetās uz dzīvi. Olīvija de Hevilenda ASV ieguva izglītību un pilnveidoja talantus dejošanā, mākslā, publiskajā runā u.c. Jau pusaudzes gados skolas amatierteātrī viņa spēlēja tādās izrādēs kā "Alise Brīnumzemē", "Ansītis un Grietiņa" un pat Šekspīra "Venēcijas tirgotājā".

Pēc vidusskolas absolvēšanas Olīvija de Hevilenda bija plānojusi doties uz koledžu, lai vēlāk kļūtu par angļu valodas skolotāju. Tomēr liktenis piespēlēja viņai dalību vietējā Saratogas teātra iestudējumā "Sapnis vasaras naktī". Talantīgajai jaunietei bija iedalīta Paka loma, taču nedēļu pirms pirmizrādes iestudējumu pameta Hermijas lomas atveidotāja un tobrīd 18 gadus vecajai De Hevilendai nācās stāties viņas vietā. Šajā iestudējumā viņu pamanīja režisora Maksa Reinhardta asistents un aktrisei tika piedāvāts piedalīties jau viņa iestudējumā "Hollywood Bowl" un arī topošajā kino versijā.

Uz lielā ekrāna Olīvija de Hevilenda debitēja 1935. gadā, kad kinoteātros nonāca veselas četras filmas, kurās aktrise spēlēja dažādas lomas. Tomēr kā nozīmīgākā tik un tā minama Hermija Reinhardta filmā "Sapnis vasaras naktī". Līdz ar šo lomu De Hevileneda bija noslēgusi līgumu uz pieciem gadiem ar "Warner Bros" un to pieņemts uzskatīt par viņas vairāk nekā 50 gadu ilgās profesionālās karjeras sākumu.

Foto: Vida Press

Līdz Melānijas Hamiltones lomai leģendārajā filmā "Gone With the Wind" Olīvija de Hevilenda bija nofilmējusies jau 16 filmās, taču šī bija pirmā, kas atnesa viņai nomināciju "Oskara" balvai kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā". Tiesa, pie balvu sadalījuma viņai nācās piekāpties kādai citai "Gone With the Wind" aktrisei – Hetijai Makdanielai. Viņa filmā redzama Mammītes lomā un ir pirmā afroamerikāņu aktrise, kura saņēmusi ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars".

Arī turpmākajos gados Olīvija de Hevilenda uz lielā ekrāna spēlēja sirdsšķīstu, nesamaitātu sieviešu lomas, par ko tika arī novērtēta ar turpmākajām četrām "Oskaru" nominācijām. Triumfu un zeltīto statueti aktrise saņēmusi divas reizes – 1946. gadā par galveno lomu filmā "To Each His Own" un 1949. gadā par galveno lomu filmā "The Heiress".

Foto: Vida Press

Aktrises apbalvojumu sarakstā ir arī trīs "Zelta globusi", Ņujorkas filmu kritiķu balva, Venēcijas kinofestivāla Volpi kauss, Zvaigzne Holivudas slavas alejā, Francijas Goda leģiona ordenis, ASV Nacionālā medaļa mākslā, Britu impērijas ordenis un citi pagodinājumi.

50. gados Olīvija de Hevilenda mīlestības dēļ pārcēlās uz Parīzi un, lai gan ASV apmeklēja regulāri, joprojām Franciju sauc par savām mājām.

Aktrise aktīvi filmējās līdz 80. gadu otrajai pusei, viņa ar panākumiem darbojusies arī teātrī un televīzijā. Arī pēc došanas pelnītā atpūtā 1988. gadā, viņa piedalījusies dažādos ar kino industriju saistītos pasākumos. Piemēram, 2003. gadā, viņa kā viena no balvu pasniedzējām piedalījās "Oskara" balvas ceremonijā un publika viņu sveica ar stāvovācijām.

Olīvija de Hevilenda bijusi divas reizes precējusies – no 1946. līdz 1953. gadam ar amerikāņu rakstnieku un scenāristu Markusu Gudriču, bet no 1955. līdz 1979. gadam ar franču rakstnieku un žurnālistu Pjēru Gelonts (Pierre Galante). Abās šajās laulībās dzimuši divi bērni – dēls Bendžamins un meita Žizele.