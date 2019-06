'Monty Python' aktieris Maikls Peilins kļuvis par īstu bruņinieku

Leģendārās britu komiķu trupas "Monty Python" aktieris Maikls Peilins oficiāli iecelts bruņinieka kārtā. Pagodinošais tituls saņemts par godu "Monty Python" 50. gadadienai kopš pārraidīšanas BBC ēterā.

Šobrīd 76 gadus veco aktieri bruņinieka kārtā uzņēma Kembridžas hercogs Viljams. Peilins ir līdz šim vienīgais "Monty Python" trupas aktieris, kurš kļuvis par bruņinieku.

Aktieris, rakstnieks un raidījumu vadītājs novērtēts par kalpošanu britu kultūrai un ģeogrāfijai (Peilins vairākus gadus bijis arī ceļojumu raidījumu vadītājs).

Paradoksāli, bet līdzās daudziem un dažādiem tēliem "Monty Python" skečos, viens no spilgtākajiem Peilina atveidotajiem varoņiem ir Bruņinieks, kurš teica nī no filmas "Monty Python and the Holy Grail"

"Monty Python" absurdās komēdijskeču sērijas pirmo reizi BBC tika pārraidītas 1969. gadā, kļūstot par starptautisku popkultūras fenomenu jau ārpus televīzijas, kuru ietekme uz komēdijas žanru nereti tiek salīdzināta ar "The Beatles" ietekmi uz populāro mūziku.