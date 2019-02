Nacionālais kino centrs: Latvijas filmu apmeklējums 2018. gadā trīskāršojies

Februārī gaidāma arī Igaunijas Simtgades filmu programmā finansētā un Berlināles konkursā iekļautā animācijas filma "Lote un pazudušie pūķi" (no 22. februāra), gan Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītas jaunu režisoru debijas filmas – Jāņa Ābeles "7 miljardi gadu pirms pasaules gala" (no 2. februāra) un Alises Zariņas "Blakus" (no 1. marta). Vēl citi finansējuma avoti izmantoti ģimenes filmai "Vecā dārza noslēpums" (repertuārā no 25. janvāra), kuras tapšanai saņemts arī Latvijas Televīzijas atbalsts; bez valsts atbalsta top režisora Andreja Ēķa jaunā adaptētā komēdija "Klases salidojums" (uz ekrāniem no 15. februāra)

Zināms, ka arī rudenī gaidāmas vismaz triju Nacionālā Kino centra konkursos atbalstītu spēlfilmu pirmizrādes – septembrī Juris Kursietis pirmizrādīs spēlfilmu "Oļegs", oktobra vidū šogad jau otro pirmizrādi svinēs režisors Jānis Ābele, nododot skatītāju vērtējumam Jāņa Joņeva romāna "Jelgava '94" ekranizāciju, bet oktobra beigās Andris Gauja būs pabeidzis savu ambiciozo projektu "Nekas mūs neapturēs". Savukārt novembrī, Latvijas 101. jubilejas laikā, kinoteātros nonāks režisora Dzintara Dreiberga vērienīgā spēlfilma "Dvēseļu putenis", kam finansējums tika piešķirts ar īpašiem Saeimas lēmumiem (pirmizrāde 11. novembrī).

Visa gada garumā tiks pirmizrādītas arī jaunas un kvalitatīvas dokumentālās filmas, rudenī solīta režisores Ilzes Burkovskas-Jakobsenas ļoti personiskā un autobiogrāfiskā pilnmetrāžas filma "Mans mīļākais karš", animācijas un dokumentālā kino apvienojums.