Nacionālajā bibliotēkā būs skatāma animācijas filmas 'Lielais Indriķis' leļļu izstāde

15. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) tiks atklāta animācijas filmas "Lielais Indriķis" 150 leļļu izstāde, informē bibliotēkas pārstāvji. Izstādi veidojusi filmu studija "Animācijas brigāde" sadarbībā ar LNB, un tā būs skatāma līdz 30. aprīlim.

Izstādē varēs aplūkot tēlus no animācijas filmas "Lielais Indriķis", kas ir balstīta uz producenta, mākslinieka un scenārija autora Māra Putniņa romāna "Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis" motīviem. Izstādē būs redzamas filmas lelles un dekorāciju elementi: mājas no lielās pilsētas Rīmas, Mežonīgo pīrāgu kuģis, pats Lielais Indriķis, cars Aivens Briesmīgais u. c.

"Lielais Indriķis" ir filmu studijas "Animācijas brigāde" pirmā pilnmetrāžas filma. Tā tika veidota divus gadus, režisoram Jānim Cimmermanim un pārējai komandai darbojoties gan pie grāmatas "Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis" sižeta adaptācijas scenārija vajadzībām, gan pie dekorāciju un leļļu izgatavošanas, kā arī pie skaņošanas procesa, kurā piedalījās ievērojamākie Latvijas teātru aktieri. Filmai tika izgatavoti vairāk nekā 150 jauni tēli un to veidošanā pirmo reizi izmantoja arī digitālo druku.

Grāmata "Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis" ir Māra Putniņa trešais romāns sērijā "Mežonīgie pīrāgi". Visi grāmatas varoņi ir aizgūti no kulinārijas un augu pasaules, un tā ir veltīta Baltaines Lielpīrāga Lielā Indriķa atgriešanās stāstam un cīņai par dzimtenes atbrīvošanu no Austrumu naidniekiem. Tas ir patriotisks stāsts par dzimtenes mīlestību un kopību.