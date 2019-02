Neieteicamās filmas – 'Zelta aveņu' pasniegšanā kaunina Trampu un Makartiju

Holivudā dienu pirms "Oskaru" pasniegšanas sadalītas tā dēvētās kino antibalvas "Zelta avene".

Lielāko nomināciju skaitu, kā arī gada sliktākās filmas titulu saņēma filma "Holmss un Vatsons" ("Holmes & Watson").

Sliktākās aktrises titulu nopelnījusi "Oskaram" nominētā Melisa Makartija. Viņa tādējādi kļuvusi par otro aktrisi, kura vienā gadā nominēta gan "Zelta avenei", gan Kinoakadēmijas balvai. Pirms tam līdzīgā situācijā 2010. gadā nokļuva Sandra Buloka, kura par dažādām lomām saņēma abas balvas (sliktākās aktrises titulu viņai nesa loma filmā "Viss par Stīvu", bet labākās – filma "Neredzamā puse"), turklāt Buloka personīgi devās pakaļ abām.

"The Happytime Murders" treileris:

Arī Makartijai dažādās balvas sola dažādas lomas. Viņa līdzās sliktākās aktrises titulam par spēli filmās "The Happytime Murders" un "Life of the Party" saņēmusi arī tā dēvēto "avenes izpirkšanas balvu" par lomu filmā "Can You Ever Forgive Me?", kas viņai sola arī "Oskaru".

"Life of the Party" treileris:

Sliktākā aktiera titulu ieguvis ASV prezidents Donalds Tramps. Viņš redzams divās politiskās dokumentālajās filmās "Nācijas nāve" ("Death of a Nation") un "11/9 pēc Fārenheita" ("Fahrenheit 11/9"). Par būšanu sev pašam abās šajās filmās prezidents un viņa "pašsaglabājošais maziskums" saņēmuši titulu "sliktākā saspēle".

"Nācijas nāve" treileris:

Simboliski sliktākās otrā plāna aktrises titulu par dalību filmā "11/9 pēc Fārenheita" ieguvusi Trampa padomniece Kelienna Konveja, kura savulaik politikā ieviesa jēdzienu "alternatīvie fakti".

"11/9 pēc Fārenheita" treileris:

Sliktākā otrā plāna aktiera titulu savukārt saņēmis Džons Reilijs par lomu "Zelta aveni" saņēmušajā filmā "Holmss un Vatsons". "Holmss un Vatsons" saņēma arī "Zelta aveni" kā sliktākais filmas turpinājums, bet tās līdz šim par citām filmām bagātīgi titulētais autors Ītans Koens tika pasludināts par gada sliktāko režisoru.

"Holmss un Vatsons" treileris:

"Zelta avenes" ieguvējus tradicionāli izsludina dienu pirms ASV Kinoakadēmijas prestižo balvu pasniegšanas ceremonijas. Pretēji tā dēvēto "Oskaru" pasniegšanas ceremonijām, nominantu ierašanās pēc "Zelta avenēm" ir reti izņēmumi, un līdz ar to izpaliek arī greznas pieņemšanas un sarkano paklāju fotosesijas.