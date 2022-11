Neķītrības un sazvērestības – 'The Crown' rekonstruētie britu karaļnama 90. gadu skandāli

Viens no straumēšanas giganta "Netflix" populārākajiem "produktiem" nešaubīgi ir britu karaļnama vēsturei veltītais seriāls "The Crown" – gigantiska epopeja, kas izseko pasaulē populārākās ģimenes gaitām, sākot no Elizabetes II un prinča Filipa kāzām. Novembra sākumā britu dramaturga Pītera Morgana veidotais seriāls piedzīvoja piekto sezonu, un, šķiet, tā jau paspējusi kļūt par līdz šim pretrunīgāko, jo ļauj skatītājiem atkal izdzīvot pagājušā gadsimta 90. gadu skaļākos skandālus, kas apvija britu karaļnamu, centrā, protams, izvirzot prinča Čārlza un Diānas Spenseres laulības krīzi.

Šī ir kļuvusi arī par pirmo "The Crown" sezonu, kas iznākusi pēc karalienes Elizabetes II nāves 8. septembrī, un nav grūti vilkt paralēles starp šībrīža krīzi karaliskajā ģimenē un trauksmainajiem 90. gadiem, kad tieši pašreizējā karaļa Čārlza III jeb toreizējā prinča Čārlza rīcība kļuva par iemeslu notikumu lavīnai, kas visai pamatīgi iedragāja britu un arī pārējās pasaules cieņpilno attieksmi pret monarhiju. "Vindzoras karaļnamam ir jākļūst par nācijas apvienotāju, demonstrējot ideālas ģimenes dzīves piemēru," seriālā saka Džonija Lī Millera atveidotais britu premjermerministrs Džons Meidžors. "Tā vietā karaliskās ģimenes vecākā paaudze šķiet zaudējusi saikni ar realitāti, bet jaunākā uzvedas bezatbildīgi, iedomīgi un ir pilnībā apjukusi."

"The Crown" piektā sezona pamanījās izraisīt sašutuma vētru vēl pirms oficiālās iznākšanas datuma, kad trauksmi sacēla jau pieminētais Džons Meidžors – īstais, nevis seriālā redzamais. Proti, seriāla autori, kuru skatījumā Dominika Vesta atveidotais Velsas princis Čārlzs pats sevi raksturo kā "bezjēdzīgu ornamentu, kas nosviests uzgaidāmajā telpā un krāj putekļus", piedāvā savu fantāziju par to, kā Čārlzs jau 90. gadu vidū it kā perinājis sazvērestību ar Meidžoru, lai pierunātu karalieni atteikties no troņa un beidzot kļūtu par karali. Saprotams, ka pats bijušais premjers ar savu preses pārstāvju starpniecību nekavējoties metās kaislīgi noliegt, ka šāda saruna jebkad būtu notikusi, un apliet seriāla veidotājus ar visām pieejamajām samazgām.