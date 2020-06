Neraugoties uz Kannu kinofestivāla atcelšanu, rīkotāji izziņo oficiālās atlases filmas

Kannu kinofestivāla rīkotāji trešdien, 3. jūnijā, izziņojuši 2020.gada oficiālās atlases 56 filmas, neraugoties uz to, ka pats festivāls šogad koronavīrusa pandēmijas dēļ nenotiks.

73. Kannu festivāls sākotnēji bija plānots no 12. līdz 23. maijam, tad atlikts uz jūnija beigām un jūlija sākumu, bet galu galā – atcelts pavisam.

Tomēr festivāla rīkotāji paziņojuši par savu filmu izvēli, kurām varēs tikt pievienota norāde "2020.gada Kannu oficiālās atlases filma", kad tās tiks demonstrētas citos festivālos vai arī vispārējā kino repertuārā.

"Šī atlase liecina, ka kino joprojām ir dzīvs, tieši tāpat, kā tas bija stingrā izolācijas režīma laikā," sacīja festivāla ģenerāldelegāts Tjerī Fremo.

Sarakstā iekļautas amerikāņa Vesa Andersona jaunākā filma "The French Dispatch", franču režisora Fransuā Ozona "Summer of 85", brita Stīva Makvīna "Lover's Rock"un japāņu režisores Naomi Kavases darbs "True Mothers".

Pilns saraksts atrodams Kannu kinofestivāla mājaslapā.

Kannu kinofestivals ir Eiropas prestižākais filmu festivāls, kas Francijā notiek jau kopš 1946. gada. Festivāla galvenā balva, ko pasniedz labākajai filmai, ir "Zelta palmas zars".

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas laikā pasaules slavenākie kinofestivāli, tai skaitā Kannu kinofestivāls, ir apvienojušies, lai piedāvātu jaunu, kopīgu festivālu "We Are One: A Global Film Festival", bez maksas tiešsaistē rādot filmas no savām programmām. Festivāls norisinās no no 29. maija līdz 7. jūnijam, piedāvājot gan pilnmetrāžas spēlfilmas, gan īsfilmas, dokumentālo kino, diskusijas, utt. Viss piedāvātais saturs skatāms "We Are One: A Global Film Festival" "Youtube" kanālā.