Šķiet, arvien mazāks kļūst to cilvēku skaits visā pasaulē, kas nebūs vismaz dzirdējuši par "Netflix" jauno seriālu "Squid Game" jeb "Kalmāra spēle". Dienvidkorejā radītais seriāls kļuva par īstu sprādzienu virtuālajā vidē, gāžot no troņa pat ilglaicīgo "Netflix" hitu "Bridžertona" – medijs "Insider" ziņo, ka "Squid Game" ieņēmumi šobrīd veido ap 900 miljoniem dolāru. "Squid Game" mēneša laikā no vienkārši veiksmīga seriāla kļuvis par masu kultūras fenomenu, nonākot pat līdz tam, ka nupat Ņujorkas skolās aizliegti seriāla tematikai veltīti Halovīna tērpi. Kā un kāpēc šim mazbudžeta Dienvidkorejas produktam tas izdevās, un vai šādi panākumi patiešām ir pelnīti?

Straumēšanas platforma "Netflix" dažu gadu laikā kļuvusi par nopietnu spēlētāju kino un televīzijas produkcijas ražotāju vidū, veiksmīgi konkurējot ar lielajām un pieredzējušajām Holivudas studijām.