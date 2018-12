No filmas par iespaidīgu zīmolu. Kāpēc 'Frozen' kļuva par popkultūras fenomenu

Zelta vērtais scenārijs

Par to, kā atkārtot šo panākumu komplektu – kaudze naudas, kritiķu atzinība un skatītāju mīlestība, galvu lauzījuši daudzi kino industrijas profesionāļi un teorētiķi, nonākot pie secinājuma, ka šis ir... sarežģīts jautājums. Tomēr ir daži būtiski faktori, kas sakrīt teju visos viedokļos. Viens no tiem – filmas scenārijs.

"Frozen" skatītājiem atnesa nestandarta stāstu, ko iedvesmojusi Hansa Kristiana Andersena pasaka "Sniega karaliene". Starp citu, arī galveno varoņu vārdi atvasināti no dižā dāņu pasaku meistara biogrāfijas un viņa darbiem. Filmā ir daudzi labi zināmajām pasaku animācijas filmām raksturīgie elementi – brīnišķīga karaļvalsts, abas galvenās varones – bārenes, mīlestība no pirmā acu skatiena un smieklīgais varonis, pat vairāki. Tomēr "Frozen" centrā esošās Elza un Anna nav tipiskas princeses – visu labo īpašību iemiesojums, galantais princis, izrādās nodevējs un varaskārs nelietis, bet īstā mīlestība, kas izkausē ledu, ir ģimenē starp abām māsām.

Tāpat būtiska loma bija pārdomātai mārketinga kampaņai – "Frozen" netika pieteikta kā filma meitenēm. Piemēram, 2013. gada vasarā pirmajā publicētajā tīzerī nekas neliecina par princesēm un karaļvalsti. Arī pāris mēnešus vēlāk publicētajā treilerī karaliene Elza parādās salīdzinoši maz, toties ir piedzīvojumi, pakaļdzīšanās, pigori un aušības – viss, kas stereotipiski uzrunā puikas.

To, ka "Frozen" pievilcības atslēga ir scenārijs, sarunā ar "Delfi" atzīst arī Rīgas Kino muzeja kuratore kino pētniece Agnese Logina. Viņa pati filmu redzējusi "vairāk reižu, nekā pieaugušai sievietei pieklātos", pateicoties savām brāļa meitām – māsām ar divarpus gadu starpību.

"Es prasīju meitenēm, kāpēc viņām kādreiz ļoti patika "Frozen" (vairs ne tik ļoti, nu jau šķiet garlaicīgi – protams, to varētu arī izskaidrot ar to, ka viņas šo filmu ir redzējušas vismaz simt reižu...), viņas teica – tāpēc, ka filmā ir divas māsas, kuras, lai arī varbūt ne vienmēr labi saprotas, viena otru ļoti mīl un rūpējas.

Manuprāt, tas arī ir galvenais "Frozen" fenomena izskaidrojums. Šī ir saprotama pasaka. Proti, filma seko labi zināmam modelim, izpilda pasakas žanra prasības, ieliekot mūsdienīgu saturu. Tradicionālās pasakas mūsdienās nav vairs tik uzrunājošas – tur tik daudz kas var likties novecojis, arī nosacījums – ja būsi laba princese, dabūsi princi. Taču "Frozen" nav par prinčiem un princesēm, šī filma tiešām ir par mīlestību, bet tā ir par māsu saikni, par ģimeni un par tādu savstarpēju attiecību izveidošanu ar saviem asinsradiniekiem, kas ir godīgas un personīgas."

Agnese arī uzsver – nevar ignorēt, ka ne Elza, ne Anna nav "tradicionāla" princese. "Viņas nav jāglābj, kaut arī regulāri iekuļas ķezās, pašas tās atrisina vai meklē veidus, kā tikt no tām ārā. Šīs princeses nav nevarīgas, skaistas meitenes, kuras nesaprot, kā funkcionē pasaule, bet pie vajadzības var aptīt ap pirkstu arī slīpētus manipulatorus un godīgi pateikt, ko domā.

Elza slavenajā dziesmā "Let it Go" paziņo, ka "that perfect girl is gone" (tā perfektā meitene ir zudusi), kļūstot par autentiskāku sevis versiju, kas dzīvo pēc saviem noteikumiem, nevis pēc kāda cita uzlikta rāmja. Un tas ir visnotaļ revolucionāri un iedvesmojoši arī pieaugušajiem, kuri filmu skatās, iespējams, kādu 45. reizi," komentē Kino muzeja kuratore.

Varbūt panākumu pamatā ir ledus un aukstums?

Latviešu animācijas režisors Reinis Kalnaellis, kurš pats pilmetrāžas filmā pārvērtis Raiņa daudznozīmīgo saulgriežu pasaku “Zelta zirgs” (Rija, 2014), par “Frozen” panākumiem ir domājis, lai gan tā nav starp viņa iecienītākajiem darbiem.

“Par “Frozen” fenomenu cirkulē dažādi viedokļi – viens no tiem, veiksmes atslēga ir vienkārši apspēlēt ledus tēmu. Ir arī, piemēram, viedoklis, ka pārsvarā visveiksmīgākās ir filmas ar varoņiem dzeltenā krāsā – kā Simpsoni, Minjoni ,Spandžbobs, Pikaču. Pat Vinnijs Pūks ir dzeltens.

Laikā, kad “Frozen” iznāca uz lielajiem ekrāniem, bija vairākas veiksmīgas animācijas lentes, kuru darbība saistīta ar ziemu, ledu, aukstumu – “Ice Age” (Ledus laikmets) franšīze, “Happy Feet” (Jautrās pleznas)… Kad taisīju savu filmu “Zelta zirgs” arī apsvēru citu nosaukumu – “Ledus kalns”. Tas arī būtu bijis atbilstošs, patiesībā iespējams pat daudz atbilstošāks nosaukums kā “Zelta zirgs”. Kad skatījos “Frozen” pirmo reizi, pilnībā vilku paralēles ar savu guļošās princeses filmu.”



Starp citu, Reiņa topošā jaunā animācijas filma arī ir saistīta ar aukstuma un ledus motīvu , turklāt ar galveno sieviešu varoni – pingvīnmeiteni Telmu, kas dzīvo Leduszemē un vēlas piepildīt savus viskvēlākos sapņus.

Reinis piekrīt, ka “Frozen” ir klasiska pasaka, bet “ar mūsdienu piesitienu”. “Noteikti filmas pievilcība ir abu galveno varoņu – meiteņu mūsdienīgā emocionālā līnija,” saka režisors.

“Filmas panākumiem ir daudzi faktori. Arī vērojot globālās industrijas tendence – tirgus paplašinās, liela daļa peļņas nāk no jaunattīstības valstīm. Tomēr es sliekšos uz droši vien aplamu apgalvojumu, ka tās ir līdz galam neizskaidrojamas lietas, kas kādu filmu padara par īpaši komerciāli veiksmīgu gabalu.”

Ledus karalienes Elzas īpašā spēja

Īpašas uzmanības vērts ir Elzas tēls filmā. Meitene, kurai kopš dzimšanas ir lemts būt par karalieni, ir apveltīta ar brīnumainu, bet postošu spēju. Viņa tiek norobežota no sava tuvākā cilvēka – māsas – un ir mācīta savu īpašo varēšanu slēpt. Tomēr viņa neiztur, un gadiem turētais noslēpums laužas ārā, radot virkni nepatikšanu. Taču, kad Elza sastopas ar izpratni un mīlestību, īpašo spēju iespējams ievirzīt pozitīvā gultnē.

Te nu paveras iespēja dažādām interpretācijām – īpašā atšķirības zīme no karaļvalsts sabiedrības var būt gan seksuālā orientācija, gan tautība, gan sociālais statuss. Ne velti šā gada sākumā, kad tika izziņota "Frozen II" tapšana, daļa filmas pieaugušo fanu uzsāka sociālo tīklu kampaņu #GiveElsaAGirlfriend un parakstu vākšanu, lai jaunās multenes veidotāji liktu Elzai "iznākt no skapja" un piešķirtu viņai nevis savu princi, bet gan princesi.

Sākotnēji Elzas tēls scenārijā ir bijis tuvāks Andersena Sniega karalienei – viņa bija iecerēta kā negatīvā varone. Savukārt drosmīgā, dzīvespriecīgā Anna vispirms bija zemnieku meitene, kura dodas pie ledus karalienes, lai lūgtu sasaldēt viņas salauzto sirdi. Tomēr, kad filmas veidotājiem pirmo reizi atskaņota ledus karalienes dziesma "Let it Go", tapis skaidrs, ka scenārijs jāpārraksta – Elza nebūs ļaunā varone, bet jauna sieviete, kurai jāizcīna cīņa pašai ar sevi.